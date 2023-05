YINUO LIGHT Candele Profumate Al Cotone Per Donna, 1 Pezzo Regalo Candela Profumata, Candele Per Aromaterapia Con Cera Di Soia Naturale in Lattine, Set Regalo Di Candele Per Compleanno Bagno Yoga

Descrizione prodotto

Candele profumate al cotone per le donne

Candele profumate per la casa

La candela per aromaterapia offre un profumo dolce e tenue e crea un’atmosfera rilassante per calmare la mente.

Cera di soia naturale

Le candele sono realizzate in cera di soia naturale, che è più pulita quando viene bruciata e dura più a lungo della normale cera.

Specifica: Dimensioni della confezione: 11.5 x 11.5 x 8.5 cm Altezza: 5.6 cm / 2.2 ” Diametro di base: 7 cm / 2.76 ” Calibro: 7.5 cm / 2.95 ” Peso: 259g Peso della confezione: 400g

Uso versatile

Lavoro

Yoga

Massaggio

Pura cera di soia, Le candele profumate da donna sono realizzate con pura cera di soia e oli essenziali naturali. Le candele bruciano in modo più pulito senza fumo nero, bruciano in modo più uniforme e sono più sane da usare.

Stoppino di cotone senza piombo di alta qualità, Nel set di candele profumate: 200g/cad. di cera di soia da 7 oz. di grande capacità, brucia fino a 40-45 ore, fragranza duratura e resistente. Le candele per aromaterapia portano una fragranza dolce e fresca, creano un’atmosfera piacevole e calmano la mente. Indipendentemente dalla durata della combustione, la fragranza non svanirà.

Una candela di latta portatile, che può essere portata con sé ovunque. Dopo che la candela è completamente bruciata, è possibile riutilizzare la lattina come decorazione per conservare alcuni dei vostri oggetti preferiti, come piante, piccoli ornamenti, chiavi o gioielli, ecc. Oppure regalarla ai bambini.

Garanzia di Soddisfazione al 100% e Regalo Ideale, Un regalo più unico con il cuore per amici, mogli, famiglia, compleanno, anniversario, matrimonio, o qualsiasi altra vacanza. Offriamo anche rimborsi completi e restituisce se qualsiasi problema dopo aver ricevuto il prodotto. Si prega di contattarci in qualsiasi momento.

