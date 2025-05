Yildiz: il futuro della Juve che sorprende tutti

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, ha commentato le difficoltà della squadra bianconera in questa stagione, evidenziando un cambio di allenatore e una mancanza di risultati dalla seconda metà della stagione. In una intervista a Trt Spor, ha elogiato il giovane talento turco Yildiz, sottolineando le sue potenzialità sia per la Juventus che per la Nazionale turca.

Riguardo all’Inter, Bonucci ha sottolineato il successo europeo della squadra, elogiando l’esperienza dei giocatori, che potrebbe rivelarsi cruciale nelle fasi finali della Champions League. Ha espresso orgoglio per la presenza di un’altra squadra italiana in finale, menzionando anche la crescita di Calhanoglu, che ha guidato l’Inter.

Infine, ha parlato del Fenerbahçe, la sua ultima squadra, rilevando che la lotta per il campionato si sta rivelando difficile, a causa del predominio del Galatasaray. Nonostante ciò, Bonucci ha rimarcato l’importanza del progetto in corso e l’affetto per i tifosi del Fenerbahçe, auspicando un futuro migliore per la squadra e un grande allenatore, come desiderato dal presidente. Attualmente, il Fenerbahçe è al secondo posto con 78 punti, lontano 8 punti dalla capolista Galatasaray, a tre partite dalla conclusione della stagione.

