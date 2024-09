Yildiz e il gol alla Del Piero in Juve-Psv

Il 17 settembre 2024, durante una partita di Champions League, Kenan Yildiz ha segnato un gol spettacolare che ha ricordato le imprese di Alex Del Piero con la Juventus. Al 21° minuto, Yildiz ha sbloccato la gara contro il PSV Eindhoven con un destro a giro dal vertice sinistro dell’area, un’esecuzione simile a quelle del grande campione bianconero. La sua celebrazione, con la linguaccia, ha richiamato alla mente le stesse esultanze storiche di Del Piero. Il suo gol, descritto dai tifosi come “un gol alla Del Piero”, ha suscitato entusiasmo e memoria collettiva, onorando la maglia numero 10 che Del Piero ha indossato per oltre vent’anni.

Yildiz ha segnato all’esordio assoluto in Champions League, un momento che ha richiamato alla mente il primo gol di Del Piero nel torneo, realizzato nel 1995-1996 contro il Borussia Dortmund e la Steaua Bucarest. La somiglianza tra i due gol, entrambi siglati in settembre durante la fase a gironi della competizione, è stata celebrata dai fan, che si sono lasciati andare a emozioni e ricordi. “Kenan, mi fai piangere così”, ha twittato un tifoso, evidenziando quanto questo giovane talento stia calamitando l’attenzione.

Yildiz, con 19 anni e 136 giorni, è diventato il più giovane giocatore della Juventus a segnare in Champions League. Questo traguardo non solo mette in evidenza il suo potenziale, ma anche il grande futuro che lo attende nel calcio europeo. I paragoni con Del Piero non sono casuali; entrambi condividono la carriera nella stessa squadra, e la pressione e le aspettative su di lui sono enormi. Tuttavia, il ragazzo ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per emergere in un contesto così prestigioso.

La giornalata si è tinta di nostalgia e speranza per il futuro della Juventus, grazie a una giovane stella che sembra chiamata a scrivere nuove pagine della storia bianconera. Il gol di Yildiz rappresenta non solo un momento di gioia per i tifosi, ma anche un simbolo di continuità con il passato glorioso del club.