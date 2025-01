Yildiz e Conceicao di nuovo in gruppo! Torna anche Cristante, Acerbi ancora assente

Mister Thiago Motta può sorridere in vista delle prossime partite della Juventus. Kenan Yilidz, attaccante turco, ha ripreso ad allenarsi in gruppo, dissipando i timori legati a un infortunio subito durante il match contro il Milan. Anche Weston McKennie ha partecipato all’allenamento dopo un affaticamento al flessore. L’allenatore ha ritrovato Francisco Conceicao, che ha completamente superato il suo infortunio. Si è allenato con loro anche Randal Kolo Muani, in attesa della ufficializzazione del suo trasferimento dal PSG.

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi è stata impegnata in Champions League contro lo Sparta Praga, dopo la vittoria contro l’Empoli. Oltre a Bisseck e Calhanoglu, che puntano al rientro nella prossima gara contro il Monaco, Inzaghi deve affrontare i problemi fisici di Correa e Acerbi. L’attaccante argentino non è stato inserito nella lista UEFA e non sarà disponibile, mentre Acerbi continua il lavoro personalizzato. Inzaghi deciderà domani riguardo alla convocazione di un altro giocatore dopo la panchina di ieri.

Per quanto riguarda la Roma di Claudio Ranieri, il club è tornato al lavoro per prepararsi al match di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Bryan Cristante ha ripreso ad allenarsi in gruppo e torna a disposizione dell’allenatore per la gara. L’obiettivo è la convocazione per il confronto europeo.