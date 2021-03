Yes A causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il tour degli Yes è rimandato al 2022. Le nuove date:

📍16 maggio 2022 Milano, Teatro Dal Verme

📍17 maggio 2022 Roma, Auditorium Conciliazione

📍18 maggio 2022 Padova, Gran Teatro Geox I biglietti già acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Scopri i dettagli: