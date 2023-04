YEHUA Wireless WiFi Display Dongle 1080P HDMI Supporto Miracast Airplay DLNA per iOS/Android/Smartphone per PC/TV/Monitor/Proiettore

Descrizione prodotto

YEHUA Wireless WiFi Display Dongle HDMI 1080P Soporte Miracast Airplay DLNA per iOS / Android / Windows

Con Miracast Dongle Wireless Display Stick e Multimedia Screen Receiver (AirPlay, Wi-Fi, DLNA) È possibile trasferire le immagini, i file audio e i video attraverso una connessione Wi-Fi dal telefono, tablet a un HDTV, monitor o proiettore . Questo dongle HDMI è perfetto per ufficio (PowerPoint, Excel, Word, PDF e immagini del tuo smartphone, compressa a un televisore o proiettore HD).

Caratteristiche principali del dongle HDMI wireless con schermo WiFi:

✔ Supporta il formato video HD 1080P

✔ Supporta il formato audio

✔ Immagine di supporto, trasmissione di media streaming

✔ Supporto: DLNA/AirMirror/Airplay/Miracast

✔ Alimentazione: porta micro USB (5V2A)

✔ Il display richiede un’interfaccia HDMI

Il pacchetto include:

1 x Adattatore schermo WiFi

1 x Antenna wifi

1 x Manuale utente

Dongle WiFi collegato alla TV

1. Il dongle della porta HDMI è collegato alla porta HDMI della TV / monitor / proiettore.

2. Inserire la porta micro USB nella porta USB sul dongle.

3. Inserire il connettore USB sull’altra estremità nella fonte di alimentazione.

4. L’interfaccia utente viene automaticamente visualizzata sullo schermo.

* Se l’interfaccia utente non viene visualizzata sul display, modificare il pulsante per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

MiraCast Mirroring per Android

Passaggio 1. Aprire le impostazioni del telefono e cercare la funzione di connessione display / dispositivo wireless. Scegli la chiave Non è richiesta la password

Passaggio 2. Esistono diversi nomi Miracast su diversi dispositivi Android, ad esempio: Display Wi-Fi / SmartView / display multi-schermo / display Wi-Fi / AllShare Cast ecc.

Su un PC Windows, premere [WINDOW] + [P] per attivare la funzione progetto e aggiungere il dongle all’elenco dei dispositivi.

AirPlay Mirroring per iPhone

Passaggio 1. Utilizzando la password nelle impostazioni Wi-Fi, collegare il dispositivo iOS al dongle Wi-Fi.

Passaggio 2. Al primo utilizzo, configurare la chiave hardware collegata al router Wi-Fi di casa.

Passaggio 3. Aprire il browser Safari> Visita 192.168.203.1> Seleziona impostazioni Wi-Fi> Sfoglia la rete disponibile>

Passaggio 4. Selezionare Rete> Password di accesso> Connetti.

Scorri fino a Control Center> Airplay Mirroring> Seleziona dongle. La TV rilascerà immediatamente lo schermo.

Goditi la vista su grandi schermi

Ora inizia il tuo tour sul grande schermo con il dongle display WiFi!

Nota:

Sistema iOS Non compatibile con applicazioni che richiedono copyright video (HDCP), come: Netflix / iTunes / HBO Go / Hulu Plus / Honda Motor / ESPN e altre applicazioni video.

È possibile modificare il video dai siti Safari al mirror o guardare il video locale scaricato da un’altra applicazione video.

Passaggi di connessione DLNA

Passi operativi DLNA:

passo 1. I dispositivi mobili WiFi e questo dongle HDMI sono stati collegati alla stessa rete.

passo 2. Scarica EZmira sul tuo dispositivo mobile.

passo 3. Apri Ezmira e connettiti a WiFi di Dongle (Yehua ******).

passo 4. Selezionare una pagina Web in EZmira e cerca l’URL video. Dopo aver fatto clic sul video, è possibile lasciare la pagina di riproduzione dei telefoni cellulari e implementare la funzione DLNA.

Nota: i dispositivi mobili, come telefoni cellulari e tablet, devono scaricare EZmira per utilizzare funzioni avanzate. Le funzioni avanzate implementate tramite EZmira si applicano solo alla riproduzione video.

Computer e PC portatili hanno modalità di espansione incorporata che possono espandere qualsiasi schermata.

Risoluzione

1080P 4K 1080P 1080P 4K

Segnale WiFi

2.4G 2.4G 2.4G 2.4G 2.4G / 5G

Dispositivo compatibile

Per iPhone, iPad, Mac OS, MacBook, Android, Windows, Laptop, PC Per iPhone, iPad, Mac OS, MacBook, Android, Windows, Laptop, PC Per iPhone, iPad, Mac OS, MacBook, Android, Windows, Laptop, PC Per iPhone, iPad, Mac OS, MacBook, Android, Windows, Laptop, PC Per iPhone, iPad, Mac OS, MacBook, Android, Windows, Laptop, PC

App compatibili

Il dispositivo non sono compatibili con Netflix, video Amazon, Sky Go, HULU, Movistar o altre app con protezione dei diritti d’autore “HDCP” Il dispositivo non sono compatibili con Netflix, video Amazon, Sky Go, HULU, Movistar o altre app con protezione dei diritti d’autore “HDCP” Il dispositivo non sono compatibili con Netflix, video Amazon, Sky Go, HULU, Movistar o altre app con protezione dei diritti d’autore “HDCP” Il dispositivo non sono compatibili con Netflix, video Amazon, Sky Go, HULU, Movistar o altre app con protezione dei diritti d’autore “HDCP” Il dispositivo non sono compatibili con Netflix, video Amazon, Sky Go, HULU, Movistar o altre app con protezione dei diritti d’autore “HDCP”

【Molto importante】 ① Il dongle HDMI deve essere alimentato da un alimentatore esterno (almeno 5V / 2A). ② A causa del copyright di protezione di “HDCP”, i telefoni cellulari Android e IOS non sono compatibili con Netflix, Amazon Video, HBO GO, Hulu, Motor Hoda, ecc. ③ Controllare se il tuo dispositivo intelligente Android supporta Miracast (se no, non supporta Miracast).

【Supporto per tre modalità]】 YEHUA Wireless Dongle è compatibile con Miracast, DLNA, AirPlay. Questo dispositivo TV supporta lo screen mirroring e lo streaming video: foto, video, musica, file di ufficio, browser Web, telecamera dal vivo da dispositivi mobili, sincronizza il PPT e la videoconferenza.

【Ampia compatibilità】YEHUA wireless Dongle trasmettono video, giochi, audio, immagini, applicazioni e file nei dispositivi mobili (smartphone / tablet / pc / macbook) a schermi di grandi dimensioni con interfacce HDMI (come TV HD, proiettori, ecc.). Questo sarà un ottimo ricetrasmettitore video multi-piattaforma.

【Output 1080P】Nessuna applicazione aggiuntiva, è possibile godere liberamente dei supporti in streaming della risoluzione 1080P sul grande schermo. Collegare le tre interfacce dell’adattatore, trova la funzione Miracast del telefono, quindi il video e l’audio di alta qualità 1080P verranno da te. Notare le differenze nell’uso di diverse operazioni di apparecchiature.

【Facile da trasportare】 L’adattatore wireless WiFi Display Adapter è ultraleggero, leggero, compatto, risparmio di spazio in termini di prestazioni e volume, facile da trasportare e può essere utilizzato per viaggi, riunioni, viaggio d’affari, riunione di famiglia, festa casuale, film , Anche un regalo perfetto per amici e familiari, ecc.

