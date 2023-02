YEHUA Wireless WiFi Display Dongle 1080P HDMI Supporto Miracast/Airplay/DLNA per Dispositivi Mobili a TV/Monitor/Proiettore

Descrizione prodotto

YEHUA Il dongle per display WiFi wireless viene utilizzato per collegare telefoni cellulari, tablet, laptop a schermi di visualizzazione più grandi con interfacce HDMI ad alta definizione e riprodurre i contenuti del tuo dispositivo mobile su dispositivi ad alta definizione (come TV, monitor, proiettori), se il tuo dispositivo lo supporta Display Full HD 1080P, quindi la nostra attrezzatura ti mostrerà una festa audiovisiva fino a 1080P. L’adattatore per display wireless adotta un design avanzato del chip ad alte prestazioni, basse perdite e trasmissione veloce. Risolvi facilmente i tuoi problemi di ufficio, studio e intrattenimento.

Nota: collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione. Ci sarà calore durante l’uso, che è normale e sicuro.

Utilizzando il dongle wifi wireless

Utilizzando l’adattatore per display wireless, puoi guardare emozionanti partite di calcio con gli amici. Usa la funzione di estensione dell’adattatore, anche se spegni lo schermo del telefono, puoi continuare a guardare. Risolvi che il tuo cellulare consuma troppo velocemente, goditi buone vacanze.

Utilizzando il dongle wifi wireless

Nella dimostrazione della conferenza, usa il ricevitore dongle WiFi, lascia che le persone nella sala conferenze possano vedere la tua dimostrazione del tuo schermo in modo più chiaro. Anche se sei lontano dalla schermata principale, puoi mostrare chiaramente la tua presentazione.

Utilizzando il dongle wifi wireless

Lo schermo del cellulare è troppo piccolo per vedere l’azione del tutorial quando si studia fitness e home video? In questo momento, è necessario un adattatore HDMI wireless per portare il mirror video del telefono cellulare su uno schermo più grande per risolvere facilmente i problemi. Ti consente di vedere la scomposizione dell’azione nel video, tieniti al passo con il ritmo del fitness sempre e ovunque.

Utilizzando il dongle wifi wireless

Quando vuoi giocare, vuoi uno schermo più grande e più chiaro? Utilizzando il dongle WIFI wireless, puoi visualizzare le operazioni di gioco su un grande schermo, purché la tua rete non abbia ritardi, sia facile da cancellare e aggiornare.

Collega la porta HDMI dell’adattatore a un display con una porta HDMI e collega la porta USB dell’adattatore a un alimentatore da 5 V/2 A per alimentarlo.

Apri le impostazioni Wi-Fi del tuo telefono, trova il nome Wi-Fi corrispondente sullo schermo e inserisci la password per connettere il tuo telefono al dispositivo.

Aprire un browser e inserire l’URL: 192.168.203.1 sullo schermo per collegare l’adattatore alla rete domestica Nota: i dispositivi Apple devono essere collegati alla stessa rete domestica dell’adattatore. I dispositivi Android possono scegliere di essere sulla stessa rete o su altre reti e possono anche utilizzare i dati mobili per il mirroring dello schermo.

Una volta connesso, l’angolo in alto a destra dello schermo indica la rete a cui sei connesso. Questa operazione deve essere impostata solo la prima volta che la usi e verrà automaticamente registrata per tutti gli usi futuri.

Specchio Airplay per iPhone

Passaggio 1. Fare riferimento al metodo di connessione WiFi HOME, collegare il dispositivo iOS all’adattatore allo stesso WiFi domestico.

Passaggio 2. Fare clic sulla funzione mirror AirPlay sul dispositivo IOS, selezionare l’adattatore: Yehua********** è connesso. E ora puoi avviare il mirroring dello schermo.

Nota: a causa del protocollo di protezione HDCP, i problemi di copyright causano alcune app a pagamento come Netflix, Amazon Prime Video, iTunes, Hulu, Comcast TV, Xfinity, Vudu, DirectV, ecc. Si prega di notare i termini di utilizzo per queste applicazioni.

Specchio Miracast per Android

Passaggio 1. Apri le impostazioni del dispositivo Android e trova la funzione di connessione display/dispositivo wireless.

Passaggio 2. Esistono diversi nomi di miracast su diversi dispositivi Android, come Wi-Fi Display / SmartView / Multi Screen Display / Wi-Fi Display / Allshare Cast, ecc.

Su un PC Windows, premere [Finestra] + [P] per trovare la funzione di mirroring dello schermo e aggiungere il dongle all’elenco dei dispositivi.

Fasi operative DLNA

1. Fare riferimento al metodo di connessione WiFi HOME, collegare il dispositivo mobile all’adattatore allo stesso WiFi domestico.

2. Scarica Ezmira sul tuo dispositivo mobile.

3.Apri Ezmira e connettiti al dongle WiFi (Yehua******).

4. Seleziona una pagina web in Ezmira e trova l’URL del video. Dopo aver cliccato sul video, puoi uscire dalla pagina di riproduzione del cellulare e implementare la funzione DLNA.

Nota: i dispositivi mobili come telefoni cellulari e tablet devono scaricare Ezmira per utilizzare le funzioni estese. Le funzioni estese implementate tramite Ezmira si applicano solo alla riproduzione video.

Laptop e PC hanno modalità di estensione integrate, che possono estendere qualsiasi schermo.

【Molto importante】 ① Il dongle HDMI deve essere alimentato da un alimentatore esterno (almeno 5V / 2A). ② A causa della protezione del copyright di “HDCP”, il dongle wireless non è compatibile con video in abbonamento come Netflix, Amazon Video, HBO GO, Hulu, ecc. ③ Verifica se il tuo dispositivo smart Android supporta Miracast (in caso contrario, Miracast non è supportato).

【2.4G WiFi HDMI】 YEHUA adattatore display wireless utilizza un’antenna esterna 2.4G e un chip ad alte prestazioni per evitare interferenze, ritardi e ritardi del segnale. Il dongle WiFi wireless trasmette contenuti HD 1080p con basse perdite. Ti permette di goderti la vita sempre e ovunque.

【Tre modalità supportate】 Il dongle wireless YEHUA è compatibile con Miracast, AirPlay, DLNA. Questo dispositivo TV supporta il mirroring dello schermo e lo streaming video: foto, video, musica, documenti d’ufficio, browser Web, telecamere live di dispositivi mobili, PPT e videoconferenze simultanee.

【Ampia compatibilità】 Il dongle wireless YEHUA trasferisce video, giochi, audio, immagini, applicazioni e file da dispositivi mobili (smartphone/tablet/pc/macbook) su un grande schermo (come HDTV) con interfaccia HDMI, proiettore, ecc.). Questo sarebbe un eccellente ricetrasmettitore di streaming.

【Facile da trasportare】 L’adattatore wireless per display WiFi è leggero e compatto, facile da trasportare, può essere utilizzato per viaggi, riunioni, viaggi d’affari, riunioni di famiglia, riunioni casuali, film, anche un regalo perfetto per amici e familiari, ecc.

18,99 €