YEHUA 4K Wireless Display Dongle, Supporto Ricevitore WiFi HDMI Wireless Miracast Airplay DLNA per Android/IOS/Laptop/PC

【Ampiamente compatibile】 Questo adattatore HDMI wireless è compatibile con iOS, Android, iPad, Mac, laptop, PC, ecc. Ottimizza le prestazioni, supportano Miracast, AirPlay, modalità DLNA. Piccole dimensioni e facili da trasportare. Può essere utilizzato per viaggi, conferenze, affari, riunioni familiari, svago e intrattenimento, film, ecc.【Mirroring e modalità di estensione】 WiFi Dongle Ricevitore può semplicemente rispecchiare l’immagine del contenuto del telefono sul display, implementare una piccola schermata su uno schermo grande. Le estensioni dell’adattatore consente di passare ad altre applicazioni durante la riproduzione di video, risolvono facilmente il tuo ufficio, l’apprendimento e l’intrattenimento.【È facile da usare】 Non sono necessarie applicazioni aggiuntive e puoi goderti liberamente il supporto sul grande schermo: Plug-> Connect Seguire le istruzioni nel Manuale dell’utente. Si prega di notare che diversi dispositivi utilizzano modi diversi. (Se non riesci a connetterti, ti preghiamo di contattarci gratuitamente, forniremo un servizio soddisfacente al 100%)【Note】 ① Il dongle del display wireless deve essere alimentato da un alimentatore esterno (almeno 5V / 2A). ② È normale generare calore durante l’uso. ③ A causa del protocollo di protezione HDCP, l’adattatore non può specchiare applicazioni video crittografate come Netflix, Hulu, Amazon Prime Video e Disney +.

29,99 €