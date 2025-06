Yarix APAC: Sicurezza Cyber a Bangkok per il Futuro Digitale

Var Group, leader nel settore dei servizi digitali, ha recentemente annunciato la creazione di Yarix APAC, una joint venture che amplifica la sua presenza nella cybersecurity in Asia. Con sede a Bangkok, questa nuova entità sarà gestita in parte da CV Ventures, una società locale con una solida conoscenza del mercato.

Yarix APAC avrà un’importante funzione di supporto al Security Operation Center di Var Group, garantendo una sorveglianza 24/7 sui sistemi informatici delle aziende attraverso il modello “Follow the Sun”. Questo approccio non solo migliora la sicurezza continua, ma ottimizza anche il benessere degli analisti riducendo i turni notturni. La Thailandia è vista come un mercato in rapida crescita nel settore della cybersecurity, con tassi di crescita a doppia cifra, giustificando così l’espansione di Var Group.

Con questa joint venture, la società intende ampliare il suo raggio d’azione nel contesto della sicurezza digitale, rispondendo alle necessità delle imprese locali di fronte a minacce sempre più complesse. Inoltre, il progetto si inquadra nella strategia di internazionalizzazione di Var Group, che già conta sedi in vari Paesi nel mondo. La partnership promette di collocare la Thailandia come un hub strategico per le operazioni di cybersecurity nell’Asia-Pacifico, un passo significativo per garantire la sicurezza dell’economia digitale regionale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.trevisotoday.it