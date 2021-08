Ieri Dagospia ha lanciato una bomba che in poche ore ha fatto il giro del web. Secondo il famosissimo sito di attualità Yari Carrisi avrebbe incontrato in segreto sua sorella Ylenia, scomparsa più di 20 anni fa.

“Yari Carrisi, figlio di Al Bano spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori. Queste erano state le sue parole: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro“. L’uomo continua dicendo queste parole: “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto.” Grande stupore per le sue dichiarazione”.

La notizia però pare non sia vera e Romina Power è sbottata su Instagram, bollando tutto come una fake news: “Ma quando e’ che la smetterete di speculare sulla mia famiglia ? Quando e’ che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle ? Vi dovete solo vergognare“.

La smentita di Yari Carrisi.

“Questa notizia è completamente falsa. Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso. Comunque Ylenia era la persona più colta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel modo fisico e spirituale”.

Ovviamente credo a Yari Carrisi, ma Dagospia di solito è affidabile e pubblica notizie che si rivelano quasi sempre reali. Quindi mi chiedo da dove sia potuto uscire questo rumor, con tanto di dettagli sul luogo dell’incontro.

“Non c’è fine all’amore ed è quello che alla fine vincerà”: I post su Instagram di Romina Power per il cinquantesimo compleanno della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994 a New Orleans. “We will all smile again together one day”.#chilhavisto→ https://t.co/BkoXJNEh8B pic.twitter.com/vuEAKJIODB — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) November 30, 2020