Musica

Yaraki: talento musicale dalle strade di Milano e Brasile

Da StraNotizie
Yaraki, il nome d’arte di Yara Smedile, è un giovane talento della musica italiana, protagonista del progetto “Sorrisi in condotta”. Cresciuta nella periferia nord di Milano, ha scoperto la sua passione per la musica sin da piccola, ispirata da artisti come Tiziano Ferro e Laura Pausini. Sua nonna è stata la prima a riconoscere il suo talento e a sostenerla, finanziando un corso di canto.

Yaraki combina sonorità urbane, indie e brasiliane nella sua musica, utilizzando la scrittura come strumento di autoanalisi. Ha iniziato a scrivere i suoi testi intorno ai 13 anni, influenzata dal rap che ascoltava nel suo quartiere. La sua carriera musicale è iniziata con concerti di apertura per artisti noti e il suo EP “Estate in strada” racconta le euforia e le difficoltà dell’estate passata in città.

Nei suoi brani, Yaraki esprime esperienze personali, come nel pezzo “Ora o mai più”, che narra il suo ricordo della prima volta che vide un colibrì in Brasile. Dopo anni senza tornare nel suo paese d’origine, ha esplorato il suo passato nei testi dell’EP “Piazza Samba”.

È molto attiva nei concerti e ha in programma di incrementare le sue esibizioni. La sua musica trasmette energia, riflettendo momenti di vita quotidiana e sogni. Yaraki desidera realizzare tour nelle comunità per rendere la musica accessibile a tutti, senza barriere. Nel futuro, spera di avere un ruolo significativo nel panorama musicale, continuando a scrivere e a condividere le sue emozioni attraverso la musica.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

