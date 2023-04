YANKEE CANDLE Sfere Profumate per Ambiente, Fino a 30 Giorni di Fragranza, Lampone Rosso

Descrizione Prodotto

Passaggio 1

Rimuovere il coperchio diffusore a nido d’ape e la pellicola protettiva.

Passaggio 2

Rimuovere l’anello situato all’interno del coperchio decorativo.

Passaggio 3

Riavvitare il coperchio diffusore a nido d’ape fino a sentire il clic che indica il corretto posizionamento.

Passaggio 4

Agitare delicatamente per il rilascio della fragranza. Sostituire la giara quando tutte le sfere si saranno rimpicciolite.

La forma studiata a nido d’ape consente alla fragranza di diffondersi nell’aria

Fino a 30 giorni di fragranza; la recente formula aggiunge il 20% in più di fragranza, regalando una profumazione intensa

Da sostituire dopo che tutte le perle si saranno ridotte

Ottime per piccoli spazi come lavanderie, armadi, bagni e armadietti; Misure (hxl): 8,1 cm x 7,1 cm; Peso: 170 g

7,99 €