Yankee Candle Set Regalo Candele profumate, Miscela di Cera di soia, Pink Sands, One Size

Descrizione Prodotto

È una fuga in un’isola tropicale nel vivace e speziato mix di agrumi, fiori e vaniglia

Le Yankee Candle Filled Votives sono della dimensione perfetta per il campionamento per trovare la tua nuova fragranza preferita

Le etichette decorative presentano immagini di fragranze illustrate a mano e sembrano tanto allettanti quanto l’odore

Miscela di cera di soia per colori vivaci e bruciature uniformi

12,90 €