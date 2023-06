Yankee Candle Set regalo | 3 candele votive profumate in confezione regalo | Collezione Art in The Park | Regalo perfetto per le donne

Descrizione Prodotto

La collezione Arte nel parco ti invita a scoprire le fragranze che richiamano i cibi, i sapori e l’aria di festa dei festival artistici all’aperto

Le candele votive profumate Yankee Candle sono della dimensione perfetta per scoprire nuove fragranze e annoverarle tra le tue preferite

Presentate in una splendida confezione decorata con illustrazioni dipinte a mano, texture artistiche e tonalità dinamiche di acquerello, sono un’ottima idea regalo per una persona cara

Miscela di cera di soia per offrire un colore vivace e una combustione uniforme