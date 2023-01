Yankee Candle Set Regalo, 12 Candele Votive Profumate Caratteristiche Del Brand, Collezione Countdown To Christmas, ‎‎31.6 x 30.7 x 5.9 cm; 1.59 Kg

Descrizione Prodotto

Il set include: White Spruce & Grapefruit, Silver Sage & Pine, Holiday Zest Filled Votive, Smoked Vanilla & Cashmere, Wild Orchid, Amber & Sandalwood, Bayside Cedar, Lakefront Lodge, Black Tea & Lemon, Praline & Birch, Pink Cherry & Vanilla Filled e Spiced Banana Bread

Le candele votive creano un’atmosfera accogliente, sono ideali per i momenti in cui tutta la famiglia si riunisce e sono perfette per scoprire nuove profumazioni preferite

Ingredienti scelti e cera di alta qualità garantiscono un aroma delicato e costante che riempie tutta la stanza; stoppino in fibre di cotone naturali al 100% raddrizzato e centrato per una combustione fluida e uniforme

Aiuta Yankee Candle a ridare vita a questa magica confezione riciclandola correttamente e continua a diffondere la gioia del Natale