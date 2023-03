Yankee Candle confezione regalo | 8 candele profumate, portacandele, taglia-stoppino e paralume Illuma-Lid | Set di candele natalizie da 11 pezzi | Regalo perfetto per le donne

Descrizione Prodotto

Questo set di candele, presentato in una scatola rossa (ora preconfezionata nell’imballaggio Amazon), diffonderà gioia in ogni ambiente

Il paralume Illuma-Lid perfeziona la diffusione delle fragranze garantendo una combustione più regolare; con il taglia-stoppino è possibile ridurre la quantità di fuliggine che si forma man mano che le candele bruciano

Durata di combustione della candela nella giara media: da 65 a 75 ore; candela nella giara piccola: da 20 a 30 ore; candela votiva: 15 ore

Include: Letters to Santa; Snow in Love, All is Bright, Evergreen Mist, Spiced Orange, Christmas Eve, Red Apple Wreath; taglia-stoppino, paralume IllumaLid, portacandele