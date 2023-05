Yankee Candle cialde di cera profumate Wax Melt | Calce alla vaniglia | Durata della fragranza: fino a 8 ore | 1 pezzo

Goditi l’invitante e avvolgente aroma della tua candela Yankee Candle preferita con il profumo di una tart che brucia, ora con una nuova formula che disperde la fragranza ancora più rapidamente*. Queste tart senza stoppino sono utilizzabili in tutti i bruciatori/scaldacera Yankee Candle elettrici e non elettrici e sono ottime per combinare le fragranze e creare miscele personalizzate. *Rispetto alle tart Yankee Candle

Ingredienti ricercati e una cera di qualità premium garantiscono un aroma puro, persistente e avvolgente, ora con una nuova formula che disperde la fragranza ancora più rapidamente di prima*Si scioglie rapidamente, garantendo fino a 8 ore di fragranzaLa forma a due lati si adatta perfettamente a tutti gli scaldacera elettrici e non elettriciLe tart senza stoppino sono facilmente modulabili e miscelabili, per profumare il tuo ambiente come vuoi tu