Yankee Candle Candela Profumata In Giara Piccola, Abeti Nella Nebbia, Durata Fino A 150 Ore, Regalo Ottimo Per Le Donne, ‎16.8 x 10.7 x 10.7 cm; 623 grammi, 150 ore

Descrizione Prodotto

Tipo di candele

Giara grande classica Giara media classica Giara piccola classica Elevation Collection, grande Candela votiva Tea Light

Durata

Fino a 150 ore Fino a 75 ore Fino a 30 ore Fino a 80 ore Fino a 15 ore Fino a 6 ore

Riempi la tua casa con piacevoli profumi stagionali per un tocco finale accogliente che renderà il tuo Natale ancora più speciale.

Ogni candela grande è contenuta nel classico barattolo di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza.

Gli ingredienti curati e la cera di alta qualità offrono un aroma pulito e uniforme che riempie la stanza per momenti di Natale accoglienti.

Stoppino in 100% cotone senza piombo raddrizzato e centrato per una combustione uniforme; candela profumata: da 110 a 150 ore; peso: 623 g.