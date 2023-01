Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Home Sweet Home | Durata Fino a 150 Ore

Descrizione Prodotto

Tipo di candele

Giara grande classica Giara media classica Giara piccola classica Elevation Collection, grande Candela votiva Tea Light

Durata

Fino a 150 ore Fino a 75 ore Fino a 30 ore Fino a 80 ore Fino a 15 ore Fino a 6 ore

Ingredienti scelti e cera di alta qualità garantiscono un aroma chiarao e costante che riempie tutta la stanza

Durata della candela: da 110 a 150 ore di piacevole profumazione

Ogni candela grande è inserita nella classica giara di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza

Stoppini in cotone 100% senza piombo raddrizzati e centrati per una combustione uniforme