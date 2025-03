Yamal, digiuno o deroga? Gioca con la Spagna durante il Ramadan

Lamine Yamal è il primo giocatore a osservare il Ramadan durante il ritiro della Nazionale spagnola. Il giovane calciatore del Barcellona, che compirà 18 anni a luglio, è stato convocato per i quarti di finale della Nations League contro l’Olanda. Inizialmente si era ipotizzato che potesse ricevere una deroga religiosa per mangiare e bere nei giorni delle partite, ma Yamal ha deciso di rispettare il digiuno. In un’intervista a Dazn ha spiegato: “Durante il Ramadan non hai fame. È importante rimanere idratati, e ho prestato molta attenzione a questo con il club”. Ha condiviso la sua routine quotidiana, che prevede di alzarsi alle cinque del mattino per pregare e assumere elettroliti per rimanere idratato durante il giorno. Quando arriva il momento di mangiare, cerca di evitare zuccheri e beve molta acqua.

Yamal sarà titolare nella partita di giovedì 20 marzo alle 20.45. Le probabili formazioni sono: per l’Olanda (4-2-3-1), Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Timber; De Jong, Gravenberch; Simons, Reijnders, Gakpo; Brobbey, con Koeman come allenatore. Per la Spagna (4-3-3) sono previsti: Raya; Pedro Porro, Cubarsi, Inigo Martinez, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams, allenati da De la Fuente.