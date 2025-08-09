Yamaha sorprende: debutto anticipato per Razgatlıoğlu in MotoGP

La MotoGP si preannuncia ricca di novità, in particolare per il team Yamaha, che sta cercando di risollevarsi dopo un inizio di stagione deludente. Finora, la squadra giapponese ha ottenuto solo due podi grazie a Fabio Quartararo, illustrando una realtà lontana da quella dei successi passati.

Recentemente, Yamaha ha annunciato una mossa sorprendete, che ha attirato l’attenzione degli appassionati: Toprak Razgatlıoğlu, attuale campione del mondo di Superbike, potrebbe debuttare sulla moto Yamaha prima del previsto. A 28 anni, il pilota turco è leader della classifica Superbike, vantando un buon margine su Nicolò Bulega.

La notizia del suo ingresso nel team Pramac in MotoGP nel 2026 è confermata, ma la BMW, attuale squadra del pilota, potrebbe consentire il suo passaggio anche prima della scadenza del contratto a fine 2025. Inizialmente, il piano prevedeva di fargli prendere contatto con la moto durante i test a Valencia, ma con la Superbike che termina il 19 ottobre a Jerez, Razgatlıoğlu potrebbe già salire in sella a una Yamaha a novembre.

Questa tempistica anticipata consentirebbe al pilota turco di acquisire esperienza preziosa prima dell’inizio della prossima stagione, un passo fondamentale dato il salto da un campionato all’altro. Con questa strategia, Yamaha spera di ritrovare competitività nel Motomondiale e di entusiasmare i suoi tifosi.