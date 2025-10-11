15.4 C
Yamaha OX99-11: la supercar giapponese che poteva esserci

La Yamaha è conosciuta per la sua vasta produzione che spazia da pianoforti a motociclette, ma ha anche un ruolo nell’industria automobilistica. Tra le sue creazioni spicca la supercar OX99-11, che nasce dalla collaborazione con il team Zakspeed di Formula 1. Negli anni successivi, Yamaha entra nel mondo della Formula 1 con motori, iniziando con un V8 poco fortunato e poi perfezionando un V12 per Brabham.

Nel 1992, la divisione Ypsilon Technology collabora con iAd per sviluppare l’OX99-11, un modello ispirato agli aeroplani. La vettura presenta un design distintivo, con linee morbide e un abitacolo per un solo passeggero, successivamente adattato per due posti in tandem. Il retro ricorda il progetto della McLaren F1, mentre la carrozzeria è dotata di prese d’aria per garantire il raffreddamento del potente V12.

Il motore dell’OX99-11, sebbene modificato per l’uso su strada, eroga oltre 420 cavalli e raggiunge 10.000 giri. La vettura è caratterizzata da una raffinata meccanica, con una monoscocca in fibra di carbonio, un cambio manuale a sei marce e freni di alta qualità.

Purtroppo, nonostante le promettenti prestazioni, solo tre prototipi dell’OX99-11 sono stati costruiti. I problemi di ritardi e costi eccessivi hanno impedito alla Yamaha di continuare il progetto, lasciando la OX99-11 come una delle occasioni sfumate nel panorama delle supercar.

