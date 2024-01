Yakkyo, Conforti: con la quotazione vogliamo accrescere visibilità e avviare acquisizioni

– “Siamo soddisfatti della quotazione in Borsa e anche fieri di essere la prima società a fare direct listing su EGM. Sicuramente questo questo approccio e l’approdo in Borsa ci consentiranno di crescere, di consolidare la nostra posizione sull’estero, e di valorizzare appieno la nostra piattaforma”. Lo ha detto a Giovanni Conforti, presidente e amministratore delegato di Yakkyo, nel giorno della quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale EGM PRO.

Yakkyo è una PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi. Nei primi 9 mesi del 2023 Yakkyo ha generato un Valore della Produzione pari a 3,7 milioni di euro, con EBITDA margin all’8,5%.

“Il processo di quotazione è stato abbastanza faticoso, Yakkyo è nata come startup, quindi in soli 7 anni siamo passati da una startup e da una semplice scrivania ad una società quotata in Borsa – ha raccontato Conforti a margine della cerimonia a Palazzo Mezzanotte – è stato un processo che ha completamente stravolto le logiche aziendali, ovviamente migliorando la governance e la trasparenza aziendale; quindi impegnativo, faticoso ma davvero fieri di averlo portato a termine”.

L’ammissione a Piazza Affari è avvenuta senza il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione, configurandosi così come la prima operazione di “just listing” su Borsa Italiana. La società valuterà in futuro, anche sulla base delle condizioni di mercato, l’opportunità di effettuare raccolta di capitali e di passare sul segmento Euronext Growth Milan.

“Sicuramente con la quotazione vogliamo migliorare la governance e accrescere la nostra visibilità, soprattutto a livello internazionale, e avviare progetti di acquisizione, quindi crescita per linee esterne”, ha spiegato l’imprenditore.

Yakkyo rappresenta la trentaquattresima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sessantaquattresima quotazione del 2023 su Euronext.

In merito all’andamento del business, Conforti ha affermato che “il 2023 è stato un anno veramente positivo, in linea con quanto ci aspettavamo. Per il 2024 siamo molto fiduciosi, soprattutto abbiamo appena completato un’esposizione in Thailandia, a Bangkok, e davvero l’interesse verso i nostri prodotti software è stato molto interessante, quindi siamo veramente ottimisti per il 2024“.