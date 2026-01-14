11 C
Yahoo e privacy online

La tua privacy è importante per noi. Yahoo fa parte della famiglia di brand Yahoo, che include siti e app come Yahoo ed Engadget, oltre ai servizi di pubblicità digitale di Yahoo Advertising. Quando utilizzi i nostri siti e le nostre app, noi utilizziamo i cookie per fornirti i nostri servizi, autenticare gli utenti, applicare misure di sicurezza e prevenire spam e abusi, nonché per misurare il tuo utilizzo dei nostri siti e delle nostre app.

Le tue scelte relative alla privacy includono la possibilità di accettare o rifiutare l’utilizzo dei cookie e dei dati personali per scopi aggiuntivi, come l’analisi, la pubblicità e i contenuti personalizzati. Cliccando su “Accetta tutto”, autorizzi noi e i nostri partner a memorizzare e/o accedere alle informazioni sul tuo dispositivo e a usare dati di geolocalizzazione precisa e altri dati personali. Se non vuoi che noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e i dati personali per questi scopi aggiuntivi, puoi cliccare su “Rifiuta tutto”. In alternativa, puoi personalizzare le tue scelte cliccando su “Gestisci le impostazioni per la privacy”.

Puoi revocare il consenso o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sui link “Impostazioni privacy e cookie” o “Dashboard privacy” disponibili sui nostri siti e app. Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dei tuoi dati personali, puoi consultare la nostra Informativa privacy e la nostra Informativa cookie.

