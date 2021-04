Yahoo Answers chiude i battenti dopo 16 anni di onorata attività.

Lanciato nel 2005, Yahoo Answers ha offerto a milioni di internauti in tutto il mondo la possibilità di chiedere cose in totale anonimato per ricevere risposte (in altrettanto anonimato) da altri utenti. Uno scambio di conoscenze più o meno serie.

Yahoo Answers chiude, il comunicato

Dopo Blogspot, MySpace e Netlog, un’altra parte di internet chiude per sempre. A farlo sapere è stata la stessa Yahoo, tramite un comunicato inviato per email a tutti i propri utenti e riportato fedelmente da Systemscue.it.

“Abbiamo lanciato Yahoo Answers sedici anni fa con l’obiettivo di aiutare le persone in tutto il mondo a connettersi e condividere informazioni. Con te e milioni di altri utenti, stiamo costruendo il posto migliore su Internet per porre e rispondere a domande su molti argomenti, creando una comunità per condividere la conoscenza globale. Anche se non potremmo essere più orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme, ti contattiamo oggi per farti sapere che abbiamo deciso di chiudere Yahoo Answers il 4 maggio 2021”.

E ancora:

“Sebbene Yahoo Answers fosse una volta una parte fondamentale dei prodotti e dei servizi di Yahoo, ha perso popolarità nel corso degli anni poiché le esigenze dei nostri membri sono cambiate. Con questo in mente, abbiamo deciso di deviare le risorse dedicate a Yahoo Answers per investire in prodotti che meglio servono i nostri membri e che soddisfano l’impegno di Yahoo di fornire contenuti affidabili e di prima qualità”.

Yahoo ha anche informato che a partire dal 20 aprile 2021 non si potranno più pubblicare nuove domande o risposte e che la il sito diventerà inaccessibile a partire dal 4 maggio 2021.

“A partire dal 20 aprile non potrai più pubblicare nuove domande o risposte. Tuttavia, puoi continuare a consultare le domande e le risposte pubblicate fino al 4 maggio. Il 4 maggio il sito sarà chiuso. Per scaricare una copia delle domande e delle risposte che hai pubblicato, accedi al tuo pannello di controllo sulla privacy e richiedi un download. Puoi farlo fino al 30 giugno 2021. Dopo questa data, tutti i tuoi dati in Yahoo Answers verranno cancellati in modo sicuro e non saranno più disponibili”.

RIP.