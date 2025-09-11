Yacine Adli dice addio al Milan e si unisce all’Al-Shabab

Yacine Adli ha recentemente salutato il Milan e i suoi tifosi attraverso i suoi canali social, esprimendo gratitudine per l’affetto ricevuto. Nella serata di mercoledì, è stato annunciato come nuovo giocatore dell’Al-Shabab. Prima dei comunicati ufficiali, Adli ha voluto dedicare un messaggio ai sostenitori rossoneri, ai compagni di squadra e alla società.

Il centrocampista francese, arrivato a Milano dal Bordeaux, ha ringraziato l’ambiente che lo ha accolto, evidenziando l’importanza del progetto rossonero in questa stagione. In un post, ha scritto: “Grazie mille per l’amore che voi tifosi mi avete sempre dato. State dietro ad Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato e sarò sempre un milanista, ho sempre dato tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà.”

Adli ha vissuto annate complesse, tra cui un prestito alla Fiorentina, ma è riuscito a conquistarsi un posto nel cuore dei tifosi. I cori della Curva Sud, appresi sin dal suo esordio, dimostrano il legame creato con il club. Il suo messaggio rappresenta una dichiarazione d’amore per il Milan, sottolineando che chi ama questi colori continuerà a farlo ovunque si trovi.

Al-Shabab ha ufficialmente comunicato l’arrivo di Adli tramite un video sui propri canali social, intitolato “Le telecamere di sorveglianza avvistano il nuovo maestro.”