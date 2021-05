La storia infinita del “Force Blue”, lo yacht sequestrato a Flavio Briatore nel 2010 a La Spezia e messo all’asta dieci anni dopo, si arricchisce di un nuovo capitolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di chartering dell’imprenditore, la “Autumn Sailing”, contro la vendita del natante disposta dalla Corte di Appello lo scorso 30 dicembre. Imbarcazione poi comprata dal grande amico di Briatore e “padre” della moderna Formula 1, Bernie Ecclestone.

Dal punto di vista giudiziario la questione è decisamente più intricata: la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame di Genova, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza della corte di appello di Genova, che a sua volta aveva rigettato la richiesta di revoca della vendita della Nave Force Blue. Di fatto, il destino della lussuosissima “barca” torna in gioco.

Era il 30 dicembre 2020 quando fu notificato a Briatore il decreto di vendita giudiziale della barca, uno yacht che è il 78esimo più grande del mondo, “delegando e autorizzando l’amministratore e custode giudiziale del bene all’esecuzione della stessa”. La vendita era stata disposta per gli alti costi di gestione da parte della giustizia, nonostante il procedimento penale con al centro il Force Blue proprio in Cassazione non si fosse ancora chiuso: l’ultima udienza è prevista il prossimo 9 giugno.

Nel frattempo Bernie Ecclestone si è aggiudicato il natante per 7 milioni e 400mia euro. Formalmente il proprietario resta lui ma adesso tutto è legato alla pronuncia di giugno.

Nel 2019 tra l’altro la Corte d’appello di Genova, dopo un’altra pronuncia della Cassazione, aveva prosciolto Briatore e altre tre persone per intervenuta prescrizione dopo le prime condanne. In particolare per le accuse relative al concorso in false fatturazioni, la Cassazione aveva pronunciato l’annullamento senza rinvio “perché il fatto non sussiste”.

Mentre riguardo all’accusa di avere usato il megayacht per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010, simulando un’attività commerciale di noleggio e, quindi, senza versare la dovuta Iva all’importazione per 3,6 milioni di euro, la Suprema Corte aveva disposto l’annullamento con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Genova, che aveva poi prosciolto Briatore.