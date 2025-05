Xygo: Misura dell’Identità di Genere e Orientamento

In un era in cui identità di genere e orientamento sessuale sono spesso usati per fini politici, un articolo pubblicato sulla rivista Nature Reviews Urology propone un nuovo strumento per misurare queste caratteristiche. Scritto da Emmanuele A. Jannini, ordinario di endocrinologia e sessuologia all’Università di Tor Vergata, l’articolo presenta “Xygo”, il primo strumento psicometrico olistico per valutare l’identità di genere e l’orientamento sessuale.

Jannini richiama l’attenzione sulla scala di Alfred Kinsey degli anni ’40, la quale ha dimostrato che l’omosessualità non è una malattia ma un continuum di espressioni. Oggi, varie aree del mondo non riconoscono neanche il termine “identità di genere”. Xygo si presenta come una rosa dei venti, con i punti cardinali sostituiti da femminile/maschile e omosessuale/eterosessuale. Ogni individuo può identificarsi lungo queste scale, che considerano il sesso assegnato alla nascita, l’identità di genere e l’orientamento sessuale.

Xygo non solo offre una rappresentazione precisa dell’identità sessuale, ma consente anche di evidenziare la fluidità e le variazioni dell’identità. Ad esempio, la formula X, G+3, O-3 indica una persona assegnata al sesso femminile con identità e orientamento eterosessuale. Lo strumento è destinato a ricercatori e clinici, ma chiunque può utilizzarlo per esprimere la propria identità in modo semplice e inclusivo.

Jannini conclude che Xygo è uno strumento dinamico, utilizzabile in vari contesti per facilitare l’identificazione personale dell’identità sessuale, tenendo conto dell’interazione tra corpo, mente, esperienza e società.

Fonte: www.adnkronos.com