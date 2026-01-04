12.4 C
Da stranotizie
XREAL 1S migliorano display e tracciamento

I nuovi XREAL 1S introducono display 16:10 più definiti, tracciamento avanzato con chip X1 e supporto all’accessorio Neo per Switch e dispositivi USB-C. Il produttore XREAL opera attivamente nel mercato della realtà aumentata e presenta ufficialmente al pubblico del CES il dispositivo di nuova concezione XREAL 1S.

Il dispositivo di nuova concezione prende il nome di XREAL 1S e porta diverse migliorie incrementali rispetto alla versione precedente, offrendo un costo di acquisto sensibilmente più basso per il consumatore finale interessato alla tecnologia AR. I nuovi occhiali AR XREAL 1S oltre ad introdurre miglioramenti rispetto al modello precedente, mantengono la capacità di collegarsi a qualsiasi sorgente dotata di uscita video USB-C e proiettano le immagini su display micro-OLED posizionati dietro le lenti che creano la percezione di un ampio schermo virtuale immersivo.

La risoluzione dei pannelli raggiunge ora i 1200p per occhio e supera la vecchia specifica di 1080p, il campo visivo si estende a 52 gradi grazie all’impiego di schermi più luminosi con un formato d’aspetto di 16:10. Il sistema integra il medesimo chip di elaborazione spaziale XREAL X1 già visto nella versione del 2024 per garantire un tracciamento della testa accurato e mantenere i contenuti digitali ancorati correttamente all’ambiente circostante.

La compatibilità con la periferica XREAL Eye rimane una caratteristica essenziale poiché permette la registrazione di contenuti multimediali e favorisce l’accuratezza del tracciamento spaziale durante le sessioni di utilizzo più intense. La qualità sonora è assicurata dalla presenza di altoparlanti a marchio Bose che trovano posto all’interno delle aste per fornire un’esperienza audio personale senza che sia necessario ricorrere a cuffie esterne durante la fruizione dei contenuti.

L’introduzione dell’accessorio XREAL Neo rappresenta una novità importante perché consiste in una batteria da 10.000 mAh capace di alimentare gli occhiali smart e un dispositivo esterno in modo contemporaneo attraverso una connessione dedicata. La presenza di questo hub video abilita finalmente la compatibilità tra gli occhiali XREAL 1S e le due generazioni di Nintendo Switch e risolve la lacuna che in precedenza limitava l’uso della console rispetto a dispositivi quali lo Steam Deck.

La disponibilità commerciale del bundle e dei singoli componenti è immediata attraverso i canali ufficiali di XREAL e le piattaforme Amazon e Best Buy. I costi prevedono una spesa di 449 dollari per gli XREAL 1S, mentre segnano un calo di 50 dollari rispetto al passato, e l’unità Neo viene proposta a 99 dollari fino alla scadenza della promozione fissata per il 4 febbraio.

