XNTONG – Filtro acqua rubinetto, Depuratore acqua rubinetto della cucina di casa, Filtro calcare rubinetto, Sistema filtrazione acqua può rimuovere piombo, cloro, sabbia, metalli pesanti e altri

BERE E USARE ACQUA PULITA E SICURA CON IL FILTRO DELL’ACQUA XNTONG

Descrizione prodotto

Filtro acqua rubinetto XNTONG sono progettati e realizzati secondo gli standard più elevati, Per soddisfare le tue esigenze idriche quotidiane, L’elemento filtrante è riempito con particelle di carbone attivo di alta qualità, Che può assorbire sporco, Metalli pesanti e altre impurità indesiderate nell’acqua del rubinetto, Addolcisce la qualità dell’acqua e riduce il calcare, Permetti a te e alla tua famiglia di godere di acqua pura, Sana e nutriente in sicurezza.

COSA RENDE COSÌ SPECIALE IL FILTRO DELL’ACQUA DEL RUBINETTO XNTONG?

Corpo trasparente per una facile osservazione

L’involucro esterno di questo filtro dell’acqua è progettato per essere trasparente in modo da poter controllare facilmente se il filtro deve essere pulito.

Due modalità di uscita dell’acqua

Passa rapidamente dall’acqua purificata di alta qualità all’acqua del rubinetto normale, il rubinetto antispruzzo è dotato di un aeratore in ABS, evita schizzi d’acqua e rumori.

Valvola a vite inferiore del filtro di connessione senza saldatura

Non sono necessari strumenti, l’installazione è molto semplice e stabile, Non ci saranno perdite d’acqua durante l’uso.

Elemento filtrante lavabile e riutilizzabile

Per pulire l’elemento filtrante sporco, è sufficiente rimuoverlo e utilizzare la carta vetrata inclusa per carteggiare via lo sporco e le incrostazioni dalla superficie, quindi l’elemento filtrante sarà come nuovo e potrà essere riutilizzato più volte.

Viene fornito con 7 diversi adattatori per rubinetto, Questo filtro acqua è adatto per la maggior parte dei rubinetti sul mercato.

Materiale dell’elemento filtrante: carbone di legna di cocco + ceramica, Materiale dell’involucro esterno: ABS, Dimensioni: 14,3 x 6 x 10.3 cm,

COSA OTTIENI: 1 x Filtro per l’acqua (con un elemento filtrante), 1 connettore filettato universale, 2 x adattatori maschio, 4 x adattatori femmina, 3 x guarnizioni in gomma, 3 x fogli di carta vetrata, 1 piccola chiave inglese, 1 nastro per materie prime a prova di perdite, 1 manuale utente.

CARTUCCIA FILTRANTE IN CERAMICA PIÙ GRANDE E PIÙ SPESSA (filtrazione fine da 0,01 µm) – Facile da sostituire e riutilizzare, ​Mentre i normali Filtro per rubinetto spesso devono essere sostituiti regolarmente, Questo può portare a costi elevati, XNTONG Filtro acqua ceramica Elemento filtrante ​è ​realizzato in materiale ceramico di alta quali, Riutilizzo dopo la pulizia, ​Maggiore durata, Risparmio sulle spese giornaliere.

SI ADATTA ALLA MAGGIOR PARTE DEI RUBINETTI – Questo Filtro calcare viene fornito con 7 diversi adattatori, Di cui 2 maschi, 4 femmine, 1 connettore filettato universale, Durante l’installazione, rimuovere l’aeratore dal rubinetto dell’acqua, Quindi collegare il connettore al rubinetto e ​infine installare il Filtro per acqua ​al connettore.

CORPO TRASPARENTE PER UN’OSSERVAZIONE CONVENIENTE – ​L’esclusivo corpo trasparente conferisce a questo Sistema di filtrazione del rubinetto un aspetto elegante, Che può essere abbinato a qualsiasi arredamento, Inoltre, Tramite Water filter ​il corpo trasparente, Puoi facilmente osservare l’uso della cartuccia del filtro senza smontarla e puoi pulire la L’elementofiltrante in tempo per garantire la sicurezza della tua acqua.

XNTONG UN MARCHE DI FILTRO RUBINETTO DI CUI TI PUOI FIDARE – Siamo un’azienda con anni di esperienza professionale nella progettazione, Sviluppo e produzione di Sistema di filtrazione dell’acqua.Se hai domande su questo Filtro acqua potabile, Non esitare a contattarci, Siamo sempre pronti ad aiutarti!

