XNTONG – Cartucce di ricambio per filtro dell’acqua, Sostituzione filtro in ceramica, Sistema di filtrazione del rubinetto, Filtro a carbone attivo, (Cartuccia filtro in ceramica x 2)

XNTONG – Elemento filtrante del depuratore d’acqua del rubinetto, Filtro ceramico a carbone attivo con guscio di cocco, Elemento filtrante lavabile e riutilizzabile, Filtrazione multistrato con capacit di super adsorbimento, Può filtrare efficacemente piombo, Cloruro, Sedivermentimentimenti nell’acqua, Ridurre l’accumulo di calcare, Elimina il peculiare odore di candeggina.

Purify pure water: Riduce l’accumulo di calcare, Elimina l’odore di candeggina, Conserva minerali benefici e oligoelementi benefici Il corpo umano ha bisogno.Elemento filtrante universale: Può essere lavato e utilizzato ripetutamente, Risparmia sui costi giornalieri e prolunga la durata, Il guscio trasparente rende l’uso dell’elemento filtrante facile da vedere.Pulizia del filtro: 1 elemento filtrante è dotato di 3 fogli di carta vetrata, Quando l’elemento filtrante è sporco, Pulisci la superficie del filtro dell’elemento filtrante con carta vetrata, I filtri possono durare fino a 6-12 mesi(Non utilizzare detergenti per pulire elemento filtrante).XNTONG, Un marchio di cui ti puoi fidare, Qualsiasi problema di qualit like del prodotto, Non esitare a contattarci, Siamo sempre pronti a fornirti il miglior servizio clienti.

17,99 €