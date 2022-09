Xiaomi Watch S1 Active Global Version Smart Watch GPS Blood Oxygen 1.43" Display AMOLED Bluetooth 5.2 Telefonate Mi SmartWatch

Versione globale Xiaomi Watch S1 Supporto attivo multilingue:Inglese, russo, portoghese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, giapponese, coreano, olandese, portoghese, turco, polacco, ucraino, rumeno, ceco, greco, tailandese, vietnamita, indonesiano brasiliano, cinese tradizionale, svedese, finlandese, norvegese, danese

Connettività: Bluetooth 5.2



Colore: bianco luna/blu oceano/nero spaziale



Sensori: sensore di frequenza cardiaca (con sensore di ossigeno nel sangue), accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore atmosferico, sensore di luce ambientale



Dimensioni: 46,5×47,3x11mm (escluso cinturino e sporgenze locali)



Sistemi di posizionamento satellitare: GPS, GLONASS, GALILEO、QZSS



Struttura: poliammide rinforzato con fibra di vetro

Cinturino: silicone bianco, TPU nero e blu



Capacità della batteria: 470 mAh



Display: schermo AMOLED da 1,43 pollici



Grado di resistenza all’acqua: 5 ATM



Risoluzione: 466×466



Temperatura di lavoro: da -10°C a 45°C



Interfaccia di ricarica: ricarica magnetica



Sistemi supportati: Android 6.0 e iOS 10.0 e versioni successive



Lunghezza regolabile: 160-220 mm



Connessione wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz; Bluetooth 5.2

Altra caratteristica:

Supporta le chiamate Bluetooth™, supporta le chiamate di emergenza.

Fare clic sul pulsante laterale nell’angolo in basso a destra tre volte di seguito per comporre rapidamente il contatto di emergenza (il dispositivo deve essere tenuto connesso al Bluetooth del telefono. Il contatto di emergenza deve essere impostato nell’app affinché questa funzione funzioni).







Cosa c’è nella scatola?



Xiaomi Watch S1 corpo attivo × 1 Cavo di ricarica magnetico x1 Manuale utente x1 Avviso di garanzia x1







Xiaomi Watch S1 attivo 1.43" AMOLED | 117 modalità di fitness | 200 quadrante | 12 giorni di durata della batteria | Telefonata Bluetooth® | monitoraggio dell’ossigeno nel sangue | GPS dual band Visione più ampia, dettagli più chiari Il display AMOLED da 1,43″ più grande e più chiaro offre un’esperienza visiva più colorata e fluida. Il display sempre attivo* ti consente di controllare l’ora in modo più conveniente. Le notifiche importanti come le chiamate in arrivo, i promemoria e le notifiche sportive possono essere visualizzate con chiarezza, anche in luce forte. Oltre 200 quadranti Stile con più personalizzazione 117 modalità fitness*: Goditi il ​​tuo allenamento, esplora a tuo piacimento Resistenza all’acqua di 5 ATM * Adatto al nuoto Accedi alla tua modalità sportiva preferita con un solo clic GPS multisistema dual band Il chip GNSS dual-band integrato supporta cinque principali sistemi di posizionamento satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, insieme ad algoritmi di ottimizzazione avanzati per ottenere un posizionamento più rapido e accurato, fornendo statistiche professionali. Niente più ansia per la batteria Dì addio alla tua ansia da batteria scarica con questa grande batteria da 470 mAh e l’algoritmo AI a basso consumo energetico! Il comodo cavo di ricarica magnetico ti consente di ricaricare completamente in sole 2,5 ore. Libera le tue mani con la telefonata Bluetooth® Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, la telefonata Bluetooth® è ora supportata su Xiaomi Watch S1 Active. Quando corri all’aperto o in una situazione non conveniente per estrarre il telefono, rispondi o rifiuta le chiamate in arrivo con un tocco sull’orologio. Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 Monitoraggio dell’ossigeno nel sangue per tutto il giorno* Ottieni una misurazione SpO₂ per la massima tranquillità. Recentemente aggiornato per supportare il monitoraggio SpO₂ continuo tutto il giorno. L’intervallo di misurazione può essere impostato in base alle proprie esigenze. (Suggerimenti:*La modalità di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue per tutto il giorno deve essere abilitata manualmente. Il monitoraggio predefinito è impostato su una volta ogni 30 minuti e può essere regolato su una volta ogni 10 minuti.) Monitoraggio avanzato del sonno Dormi bene per esibirti bene App Mi Fitness Dati sulla salute quotidiana a portata di mano Le statistiche quotidiane sulla salute, come frequenza cardiaca, fitness e sonno, sono mostrate in dettaglio per fornire un quadro chiaro della tua salute. Puoi anche aggiungere vari piani sanitari per sviluppare abitudini di autodisciplina. Supporta la sincronizzazione dei dati con Strava e Apple Health. Pagamento senza contanti Mastercard® NFC* Basta toccare Xiaomi Watch S1 Active sul dispositivo di pagamento Mastercard® per effettuare pagamenti contactless e senza contanti. Assistente vocale Alexa* Controlla il meteo, imposta una sveglia, controlla a distanza i tuoi elettrodomestici intelligenti e altro ancora. Tutto semplicemente chiedendo ad Alexa. Le caratteristiche e le funzionalità di Alexa saranno supportate tramite OTA e richiedono l’aggiornamento del firmware dell’orologio all’ultima versione.



Disclaimer:

*Tutte le immagini, inclusi, a titolo esemplificativo, il rendering di immagini, video e interfaccia utente in questa pagina sono solo a scopo dimostrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

*Le specifiche e le descrizioni in questa pagina web sono soggette a modifiche. Xiaomi si riserva il diritto di apportare modifiche per includere, a titolo esemplificativo, funzionalità, caratteristiche, specifiche e interfacce utente di questo prodotto su questa pagina Web, in qualsiasi momento, senza preavviso o obbligo.

*Non è possibile garantire che i contenuti e le caratteristiche mostrati nelle pagine precedenti rimangano permanenti e potrebbero cambiare in conseguenza di modifiche al copyright, alle condizioni commerciali o tecniche. In caso di modifiche senza preavviso individuale, fare riferimento ai contenuti e alle caratteristiche effettive del prodotto.

*117 modalità fitness: include 19 modalità fitness professionali e 98 modalità fitness estese. Il numero di modalità fitness varia a seconda della versione del software. Assicurati di avere l’ultima versione del software;

*Always on display: è supportato Always on display per l’ora. L’abilitazione di questa funzione influirà notevolmente sulla durata della batteria;

*Resistenza all’acqua di 5 ATM: la resistenza all’acqua di 50 m si basa sullo standard GB/T 30106-2013 e sullo standard ISO 22810:2010. Può essere indossato in piscina mentre si nuota vicino alla riva o durante altre attività in acque poco profonde. Tuttavia, non può essere utilizzato in docce calde, saune o immersioni. Inoltre, ricorda di evitare che la fascia venga colpita direttamente dalle correnti veloci durante gli sport acquatici. La funzione resistente all’acqua non è permanente e potrebbe diminuire nel tempo.

* Rilevamento automatico delle modalità di allenamento: è necessario attivare il rilevamento automatico nelle impostazioni di allenamento sull’orologio. Dopo che l’allenamento è stato rilevato, gli utenti devono confermare il tipo di allenamento sul cinturino per continuare a monitorare l’intera attività di allenamento.

*Tutti i dati sui test di durata della batteria provengono dal laboratorio 70mai. La durata della batteria durante l’uso effettivo dipende da vari fattori come l’impostazione, il funzionamento e l’ambiente di utilizzo e può differire dai risultati di laboratorio;

*Modalità di utilizzo tipica Condizioni di test per 12 giorni: impostazioni di fabbrica predefinite con monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno abilitato e con impostazioni predefinite di 10 minuti ogni volta. Ricevuto e visualizzato 100 notifiche push al giorno; impostare due sveglie al giorno; controllato il display dell’orologio 200 volte al giorno; ricevuto e visualizzato quattro notifiche di chiamata in arrivo al giorno; 30 minuti di telefonata Bluetooth ogni settimana; cuffie collegate per riprodurre musica per 30 minuti ogni settimana; ha eseguito due sessioni di sport all’aperto di 30 minuti a settimana (GPS abilitato)

*Modalità batteria lunga Condizioni di test per 24 giorni: impostazioni di fabbrica predefinite con monitoraggio della frequenza cardiaca e dello stress per tutto il giorno disabilitati e conteggio dei passi ininterrotto nelle 24 ore abilitato. Ricevuto e visualizzato 100 notifiche push al giorno, impostato due sveglie al giorno e controllato il display dell’orologio 20 volte al giorno. Niente sport all’aria aperta.

*Modalità modalità Sport (GPS abilitato) Condizioni di prova di 30 ore: in condizioni di modalità di utilizzo tipiche con modalità di corsa all’aperto spesso attivata;

*Frequenza cardiaca a riposo: il numero di battiti cardiaci al minuto quando uno è cosciente ea riposo. Xiaomi Watch S1 Active misura la frequenza cardiaca a riposo giornaliera campionando i dati sulla frequenza cardiaca più volte al giorno e combinandoli con i dati sull’attività. L’orologio salva quindi la curva della frequenza cardiaca a riposo degli ultimi 30 giorni, consentendo a chi lo indossa di comprendere i cambiamenti della propria condizione fisica in base ai cambiamenti della frequenza cardiaca a riposo;

*La funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO₂) non è concepita per la diagnosi, la prevenzione, il monitoraggio, la previsione, la prognosi di qualsiasi malattia, l’indagine sui processi fisiologici o qualsiasi altro scopo medico. Tutti i dati e il tracciamento devono essere utilizzati solo per il benessere e per riferimento personale. Se ti senti a disagio, affidati a dispositivi medici professionali o consulta un medico per assistenza.

*I dati sul miglioramento della precisione del monitoraggio del sonno sono stati derivati ​​da un confronto con Mi Watch;

*Pagamenti senza contanti accettati solo su terminali di pagamento supportati da Mastercard®.

*Alexa non è disponibile in tutte le lingue e paesi/regioni. Le funzionalità e le caratteristiche di Alexa possono variare in base alla località; Amazon Alexa per dispositivi iOS sarà supportato da OTA.

*Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

*Le funzionalità che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le notifiche di messaggi e chiamate in arrivo richiedono che l’app Mi Fitness venga eseguita costantemente in background. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle impostazioni dell’applicazione;

*Strava e tutti i loghi correlati sono marchi di developer.strava.com.

*Apple Health e tutti i relativi loghi sono marchi di Apple.com.