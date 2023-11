Xiaomi TV Stick HDMI Quad-core 4K HDR Dolby Android TV 9.0

Descrizione Prodotto

Mi TV Stick

Streaming a portata di mano

Lettore streaming portatile | Powered by Android TV

Assistente Google e Proiezione smart | Audio surround Dolby & DTS

Mi TV Stick 2K

Leggero e portatile

Con meno di 30 g, il TV stick è estremamente leggero ed è abbastanza piccolo da stare comodamente in tasca. Dimentica i cavi, collega lo stick a qualsiasi TV, monitor o proiettore con una porta HDMI per trasformarlo in una smart TV!

Proiezione smart

Con Chromecast integrato puoi trasmettere facilmente video e altri contenuti da telefono, tablet o laptop direttamente sullo schermo del tuo TV in 1080p.

Tocca per proiettare in modalità wireless

Proietta dal tuo iPhone, iPad, dispositivo Android o laptop al tuo TV

Ricevi chiamate senza interrompere la riproduzione sul TV

Streaming ad alta velocità, Riproduzione HD

Veloce e Smart

Esperienza smart con Android TV

Android TV 9.0 supporta la ricerca vocale e Chromecast, per connetterti a un mondo di contenuti. Segui i tuoi programmi TV preferiti, gioca, guarda le notizie o ascolta la radio. Mi TV Stick ti consiglia anche video basati sulle tue preferenze personali di Youtube e Google Play!

Telecomando Bluetooth con Assistente Google

Basta premere il pulsante del microfono sul telecomando per trovare rapidamente quello che stai cercando,che sia il tuo programma preferito, la tua canzone o le previsioni del meteo.

Accesso con un clic con i tasti dedicati Netflix e Prime Video.

Usa i comandi vocali per controllare gli altri dispositivi smart di casa.

Mi TV Stick

Portalo dove vuoi

Non perdere mai un episodio quando sei lontano da casa. Porta sempre con te il TV stick ovunque tu vada.

Specifiche tecniche

Peso 28.5g Dimensioni 92.4*30.2*15.2 mm Risoluzione output 1080P(1920×1080@60fps) CPU Quad core CotexA53 GPU ARM Mali-450 RAM 1 GB ROM 8 GB Bluetooth BT4.2 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz Video decoder VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, real 8/9/10 Video format RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4 Audio Dolby + DTS

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 2 x 3 x 9 cm; 28,35 grammi

Produttore ‏ : ‎ Xiaomi

