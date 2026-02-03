Xiaomi TV F Pro 75” 4K UHD QLED, Smart TV con Alexa & HDR10+

13 C
Da stranotizie
Scopri la Xiaomi TV F Pro 75

Stai cercando un televisore che rivoluzioni il tuo modo di vedere la TV? La Xiaomi TV F Pro 75, con il suo imponente schermo da 75 pollici e la tecnologia QLED 4K UHD, è la scelta perfetta per te. Ogni dettaglio dei tuoi film e serie preferiti prenderà vita con colori vividi e contrasti straordinari.

Caratteristiche principali

La Xiaomi TV F Pro è equipaggiata con Fire OS 8, che ti consente di accedere a migliaia di app tra cui Netflix, Prime Video e Disney+. Navigare tra i contenuti è semplice e veloce, grazie a un’interfaccia intuitiva che ti guida alla scoperta di ciò che ami di più.

Con i suoi tripli sintonizzatori DVB-C/S/S2/T/T2, non dovrai preoccuparti di perdere alcun canale. Goditi la flessibilità di scegliere come e dove guardare senza problemi!

Vantaggi pratici:

  • **Controllo vocale con Alexa**: dimentica lo scrolling infinito. Basta un comando vocale per trovare ciò che cerchi.
  • **Compatibilità con Apple AirPlay**: trasmetti facilmente contenuti dal tuo iPhone o iPad direttamente sullo schermo, senza dispositivi aggiuntivi.

Performance di gioco e visione

Grazie alla modalità Game Boost a 120Hz, il tuo divertimento videoludico raggiungerà un nuovo livello con immagini fluide e reattive. La tecnologia MEMC assicura che anche le scene più movimentate siano chiare e stabili, senza ritardi.

Un’esperienza immersiva

La risoluzione 4K Ultra HD e la tecnologia HDR10+ portano ogni scena a un livello di dettaglio mai visto prima, rendendo ogni film un’esperienza cinematografica. Con un design elegante in metallo e uno schermo totale, la tua TV diventerà un vero pezzo di arredamento.

Conclusione

Non lasciarti sfuggire l’occasione di trasformare il tuo salotto con la Xiaomi TV F Pro 75. Porta a casa questa straordinaria Smart TV e scopri un nuovo mondo di intrattenimento. Fai il grande passo e acquista oggi stesso il tuo nuovo compagno di visione!

