Xiaomi TV F Pro 32″ QLED Smart TV – Alexa, Dolby Audio, AirPlay

Xiaomi TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay

Xiaomi TV F Pro 32: Il Tuo Centro Multimediale Ideale

Scopri un’esperienza visiva senza precedenti con la Xiaomi TV F Pro 32. Questo modello da 32 pollici (81 cm) utilizza la tecnologia QLED, regalando immagini mozzafiato. I colori vividi, i contrasti intensi e una nitidezza straordinaria trasformano ogni visione in un evento straordinario. Con oltre un miliardo di colori realistici grazie alla tecnologia Quantum Dot, i tuoi film e programmi preferiti prenderanno vita come mai prima d’ora.

Audio che Emozione

Non solo immagini: il suono è altrettanto importante. Con Dolby Audio, ti sentirai immerso in un’atmosfera cinematografica. Grazie alle tecnologie audio avanzate, ogni suono viene riprodotto con chiarezza incredibile: dai dialoghi più sussurrati alle scene d’azione esplosive, ogni dettaglio è curato per farti vivere l’azione come se fossi al centro degli eventi.

La Potenza di Fire TV

Accedi in un attimo a un mondo di contenuti grazie a Fire TV. Le app come Netflix, Prime Video e Disney+ sono sempre a portata di mano. La schermata iniziale intuitiva e i suggerimenti personalizzati rendono facile trovare il tuo prossimo film o serie preferita. È tempo di scoprire un modo più intelligente e veloce di guardare la TV.

Controllo Vocale con Alexa

Con la funzionalità Alexa integrata, il controllo è a portata di voce. Basta premere un pulsante sul telecomando e chiedere. Che tu voglia trovare nuovi contenuti, regolare il volume o cambiare canale, tutto è semplice con un comando vocale.

Connettività Immediata con Apple AirPlay

Non dimentichiamo la versatilità. Grazie ad Apple AirPlay, puoi trasmettere i tuoi contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac senza complicazioni. Condividi foto, guarda video o duplica lo schermo in modalità wireless in pochi secondi. È l’integrazione perfetta per chi ama l’ecosistema Apple.

Vantaggi Pratici:

Accesso facilitato a migliaia di app di streaming per divertirti senza limiti.

Controllo vocale semplice e intuitivo, che semplifica la tua esperienza di visione.

La Xiaomi TV F Pro 32 è molto più di un semplice televisore: è il tuo nuovo compagno di intrattenimento. Non perdere l’occasione di portare la tua esperienza visiva e sonora al livello successivo! Scegli il meglio per te e la tua famiglia.