Xiaomi TV Box S 2nd Gen Ultra HD 4K Streaming Media Player, Smart TV Box 2 GB RAM 8 GB ROM Quad-Core Cortex-A55 Dual-band Wi-Fi 2.4GHz/ 5GHz, Supporta Google TV, Nero

[Esperienza con Google TV] Google TV riunisce film, programmi e altro dalle tue app e dai tuoi abbonamenti, con consigli personalizzati pronti per te. Oltre a ciò, puoi anche utilizzare “Ok Google” per trovare film, riprodurre app in streaming, riprodurre musica e controllare la TV.[Potente processore] La CPU Quad-Core Cortex-A55 offre prestazioni efficienti. La combinazione di 2 GB di RAM + 8 GB di ROM* offre un’esperienza visiva più fluida.[Bluetooth a 360° e telecomando a infrarossi] Il layout intuitivo dei pulsanti e il Bluetooth ti consentono di accedere ai tuoi contenuti preferiti più rapidamente da qualsiasi angolazione. L’infrarosso integrato può controllare l’accensione e il volume della TV o del Sound Blaster, che è facile da usare e facile da guardare.[Proiezione wireless] Chromecast Built* semplifica la trasmissione di contenuti dal tuo dispositivo smart alla TV e ottieni un angolo di visione più ampio.

59,70€ – 55,79 €