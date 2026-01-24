12.3 C
Xiaomi TV 65” 4K UHD Smart TV Fire TV

Xiaomi TV 65” 4K UHD Smart TV Fire TV

Xiaomi TV F 65, 65 inches (165 cm), 4K UHD, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Game Boost Mode 120Hz, Alexa Voice Control, 2GB+32GB, AirPlay Compatible

Scopri la tua nuova TV dei sogni: Xiaomi TV F 65

La Xiaomi TV F 65 è uno schermo incredibile da 65 pollici (165 cm) con risoluzione 4K UHD, perfetta per chi cerca un’esperienza visiva eccezionale. Con la tecnologia Smart TV e Fire TV integrata, puoi accedere a migliaia di app come Netflix, Prime Video e Disney+ con facilità.

Caratteristiche tecniche

  • Schermo da 65 pollici (165 cm) con risoluzione 4K UHD
  • Tecnologia Smart TV e Fire TV integrata
  • Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 per una ricezione dei canali perfetta
  • Supporto HDR10 per una qualità dell’immagine eccezionale
  • MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) per un’immagine più fluida
  • Game Boost Mode 120Hz per un’esperienza di gioco senza pari
  • Comando vocale Alexa per un controllo facile e intuitivo
  • 2GB di RAM e 32GB di memoria interna per una navigazione fluida

Vantaggi pratici

  • Facile accesso ai contenuti: con la tecnologia Fire TV integrata, puoi accedere a migliaia di app e contenuti con facilità
  • Qualità dell’immagine eccezionale: la risoluzione 4K UHD e la tecnologia HDR10 garantiscono un’immagine cruda e dettagliata
  • Facile controllo: il comando vocale Alexa ti permette di controllare la TV con facilità e senza dover utilizzare il telecomando
  • Compatibilità con Apple AirPlay: puoi facilmente condividere foto, video o duplicare lo schermo del tuo iPhone, iPad o Mac sulla TV

Altre caratteristiche

  • Processore quad-core per una navigazione fluida
  • Riduzione della luce blu per una visione più confortevole
  • Dolby Audio e DTS:X per un’esperienza audio eccezionale
  • Design elegante e moderno con finitura in metallo

Acquista ora la tua Xiaomi TV F 65 e scopri un nuovo modo di guardare la TV!

