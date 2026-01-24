13 C
Xiaomi TV 32” HD Smart TV Fire TV con Alexa

Xiaomi TV F 32, 32 inch (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Alexa Voice Control, Compatible with Apple AirPlay

Scopri la Xiaomi TV F 32: il tuo nuovo compagno di intrattenimento
La Xiaomi TV F 32 è un televisore da 32 pollici (81 cm) con tecnologia HD, Smart TV e Fire TV, che ti offre un’esperienza di visione unica e coinvolgente. Con il Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, potrai accedere a una vasta gamma di canali e programmi TV.

Immerso nell’audio
La Xiaomi TV F 32 è dotata di tecnologie audio avanzate come Dolby Audio, DTS Virtual:X e DTS-HD, che ti permettono di godere di un suono surround multidimensionale e cristallino. Il controllo vocale Alexa ti consente di accedere a tutti i contenuti con facilità, senza dover più scorrere all’infinito.

Vantaggi pratici

  • Accesso istantaneo a migliaia di app come Netflix, Prime Video e Disney+, con una home screen intuitiva e personalizzata
  • Streaming facile e veloce con Apple AirPlay, per condividere foto, video o duplicare lo schermo del tuo iPhone, iPad o Mac

Caratteristiche tecniche
La Xiaomi TV F 32 ha una distanza di visualizzazione ideale di circa 0,5 metri e supporta viti autofilettanti ST5.0x4 mm. Le dimensioni del prodotto sono di 425 x 719 x 61 mm (senza supporto) e pesa 3,1 kg (senza supporto).

Domande frequenti
Per regolare la luminosità del TV, basta aprire le Impostazioni, selezionare Display e Audio > Immagine > Retroilluminazione, e regolare la luminosità utilizzando i pulsanti sinistra/destra del telecomando. Per collegare cuffie o altri dispositivi Bluetooth, basta andare su Menu Impostazioni > Telecomandi e Dispositivi Bluetooth > Altri Dispositivi Bluetooth > Aggiungi Dispositivi Bluetooth.

Acquista ora e scopri un nuovo modo di guardare la TV!
La Xiaomi TV F 32 è il tuo nuovo compagno di intrattenimento, con una vasta gamma di contenuti, tecnologie audio avanzate e un design elegante. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza di visione unica e coinvolgente. Acquista ora e scopri un nuovo modo di guardare la TV!

