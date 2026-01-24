Xiaomi Tag sfida Apple e Samsung in Italia

Xiaomi sfida Apple e Samsung con un nuovo localizzatore che utilizza la tecnologia UWB e una batteria CR2032, individuato nel codice HyperOS. Il mercato dei tracker ha mostrato una scarsa attività produttiva dopo il debutto dei Galaxy SmartTag di Samsung, ma la proposta di Xiaomi potrebbe scuotere gli equilibri della categoria.

Il dispositivo Xiaomi Tag è stato confermato all’interno del software HyperOS, il sistema operativo proprietario del brand cinese, e adotterebbe una batteria a bottone CR2032. Il produttore intende diversificare l’offerta attraverso due modelli distinti, di cui uno provvisto di banda ultralarga per garantire rilevazioni precise della distanza. L’integrazione tra l’hardware e lo smartphone avviene tramite un processo immediato e il sistema permette di monitorare costantemente la posizione del tracker e invia notifiche istantanee in caso di allontanamento.

Il sistema consente inoltre di condividere l’oggetto con contatti fidati, evitando la ricezione di avvisi superflui durante il prestito del dispositivo. La commercializzazione partirà dal territorio cinese, ma la vasta distribuzione di prodotti connessi in Europa suggerisce un rilascio globale in tempi brevi. L’arrivo di un tracker Xiaomi con un prezzo competitivo potrebbe incrementare l’adozione di massa di questi strumenti e garantire un potenziamento della rete Find Hub di Android.