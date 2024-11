Xiaomi supera il traguardo delle 100.000 auto SU7

Xiaomi ha raggiunto un traguardo significativo nel settore automobilistico, annunciando la produzione di 100.000 veicoli SU7 nella sua fabbrica di Pechino, superando così le previsioni iniziali. Tutti i veicoli prodotti sono già stati spediti ai clienti, evidenziando la rapidità della compagnia nel soddisfare la domanda.

Questo risultato rappresenta un successo nel 2024, anno in cui Xiaomi sta superando le proprie aspettative. Inizialmente, la produzione era programmata per una capacità di circa 12.000 unità mensili, ma l’eccezionale richiesta per il modello SU7 ha spinto Xiaomi a raddoppiare la capacità produttiva a 24.000 unità al mese. Grazie a questo incremento, l’azienda ha aggiornato le sue previsioni annuali, alzando il target da 100.000 a 130.000 veicoli, dopo aver già innalzato il numero a 120.000 all’inizio dell’anno.

Per poter soddisfare la crescente domanda per il SU7, Xiaomi ha avviato la costruzione di una nuova sezione della sua struttura produttiva. Questa espansione dovrebbe alleviare la pressione sulla produzione, anche se sarà necessaria del tempo prima che diventi operativa. Il SU7, primo modello di auto elettrica di Xiaomi, ha registrato un eccellente successo fin dal suo lancio, il che ha comportato diversi aggiustamenti nelle previsioni di vendita dell’azienda.

La popolarità del SU7 evidenzia l’impegno di Xiaomi nel settore automobilistico elettrico, dimostrando la sua capacità di competere in questo mercato, oltre a consolidare la sua posizione di leader nella tecnologia per i consumatori. Il superamento delle aspettative sia in termini di produzione che di vendite è un chiaro segnale della potenzialità di crescita dell’azienda in un settore sempre più competitivo.

In sintesi, Xiaomi sta segnando importanti progressi nel mercato delle auto elettriche con il suo modello SU7, contribuendo significativamente non solo al suo fatturato, ma anche all’immagine dell’azienda come pioniere nell’innovazione e nella mobilità sostenibile. Il futuro appare promettente per Xiaomi, con obiettivi di produzione in continua crescita e investimenti in nuove capacità produttive per sostenere la domanda.