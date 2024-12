Xiaomi SU7 Max a Milano: ecco come vederla dal vivo

La famosa vettura elettrica Xiaomi SU7 Max arriva finalmente in Italia, con un evento speciale a Milano. Dopo quasi un anno dal suo debutto internazionale, i visitatori potranno vedere e toccare questa innovativa berlina full-size dal 15 dicembre al 6 gennaio in Piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. Durante questo periodo, Xiaomi allestirà uno spazio all’interno del Villaggio di Natale ‘Senstation Winter’, un’iniziativa di Grandi Stazioni Retail, dove sarà possibile esplorare il mondo tecnologico dell’azienda, includendo prodotti e dispositivi all’avanguardia.

Xiaomi SU7 Max si distingue per le sue prestazioni elevate unite a una filosofia green. La vettura è dotata di motori elettrici di nuova generazione, batterie ultra-performanti e sistemi di guida autonoma, creando un abitacolo intelligente che trasforma il concetto tradizionale di auto in uno spazio mobile ideale per migliorare la vita quotidiana. Michael Feng, General Manager di Xiaomi Italia, sottolinea l’importanza di questo evento, definendolo un’opportunità per interagire con il pubblico e i partner, mostrando come l’azienda stia rivoluzionando il rapporto tra tecnologia e vita quotidiana.

Xiaomi propone un ecosistema integrato chiamato ‘Human x Car x Home’, che mira a creare un futuro in cui innovazione ed esperienza utente siano perfettamente integrate. Attualmente, il modello SU7 Max è disponibile solo in Cina, dove ha ricevuto un eccellente riscontro tra gli utenti. Tuttavia, l’azienda non esclude la possibilità che nei prossimi mesi la vettura possa essere commercializzata anche in Italia, ampliando così l’offerta di auto elettriche nel mercato locale.

L’evento a Milano rappresenta quindi una tappa significativa per Xiaomi, non solo per presentare un prodotto innovativo, ma anche per rafforzare la sua presenza sul mercato italiano e condividere la vision di una tecnologia sempre più smart e interconnessa. La mostra offre un’opportunità unica per toccare con mano il futuro dell’automobile e della tecnologia domestica, spingendo sempre di più verso una mobilità sostenibile e intelligente.