Xiaomi Smart Band 9, Schermo AMOLED 1.62”, Luiminosità 1.200 nit, Cornice metallica, Monitoraggio Salute Migliorato, +150 modalità sportive, Autonomia 21 giorni, Resistenza acqua 5ATM

219,00€ - 39,99€

(as of Sep 02, 2024 17:40:09 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Xiaomi Smart Band 9

Una selezione di eleganti cinturini. Crea il tuo stile.

7 nuovi cinturini con materiali e colori unici e l’adozione del classico meccanismo di rilascio rapido di Xiaomi Smart Band, che si adatta facilmente alle tue preferenze. Con il meccanismo a sgancio rapido, i cinturini del modello precedente sono ancora utilizzabili.

Batteria a lunga durata.

Grazie ai sensori professionali a consumo energetico ridotto e agli algoritmi intelligenti per il consumo energetico, Xiaomi Smart Band 9 ha una durata straordinaria della batteria di 21 giorni con un uso regolare.

Sensori ad alta precisione. Tracciamento più accurato.

Il modulo di monitoraggio è stato migliorato notevolmente per un monitoraggio più preciso degli allenamenti e della salute generale.

Migliore risposta vibrazionale.

Scopri un’esperienza più intuitiva con il feedback aptico del motore lineare. Fino a 20 modalità di vibrazione esclusive.

Aspetto straordinario. Più luminoso e bello.

Con una luminosità massima del display AMOLED di 1.200 nit, puoi visualizzare i dati con facilità anche sotto la luce diretta del sole. Dotato di un modulo con sensore di luminosità,, regola automaticamente la luminosità dello schermo per una visione più confortevole.

Design elegante e vivace interamente in metallo.

Per la prima volta, Xiaomi Smart Band utilizza telai in lega di alluminio di diversi colori, come Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Arctic Blue. Abbinalo a un’ampia gamma di eleganti cinturini per mostrare la tua individualità con ogni movimento del polso.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 luglio 2024

Produttore ‏ : ‎ Xiaomi

ASIN ‏ : ‎ B0DBM1RRFN