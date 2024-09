Xiaomi: Secondo Produttore Mondiale di Smartphone a Agosto

Nel mese di agosto 2024, Xiaomi ha raggiunto per la prima volta dal 2021 il secondo posto nella classifica globale delle vendite di smartphone, grazie a un calo stagionale di Apple. I dati preliminari di Counterpoint Research mostrano che, nonostante i volumi di vendita di Xiaomi siano rimasti stabili su base mensile, il marchio cinese ha visto una notevole crescita nel 2024, diventando uno dei marchi di smartphone in maggiore espansione.

Xiaomi ha compensato i cali stagionali con una forte accelerazione nelle vendite, in particolare in America Latina, mentre affrontava sfide legate a un difficile quadro macroeconomico e geopolitico. Dopo un 2022 complesso e un primo semestre del 2023 difficile, l’azienda ha ristrutturato con successo la sua strategia di prodotto e vendita, ottenendo risultati positivi negli ultimi mesi.

Secondo Tarun Pathak di Counterpoint Research, Xiaomi ha semplificato la sua strategia produttiva, focalizzandosi sullo sviluppo di un modello di punta per ogni fascia di prezzo piuttosto che lanciare molteplici dispositivi in un singolo segmento. Inoltre, l’azienda ha investito in vendite e marketing, espandendosi in nuovi mercati e rafforzando la propria posizione in quelli esistenti. I dispositivi entry-level e di fascia media continuano a performare bene, mentre Xiaomi ha anche fatto progressi nel segmento premium, introducendo dispositivi pieghevoli e “ultra” di alta gamma.

Xiaomi ha registrato una ripresa nei suoi mercati chiave, specialmente nelle fasce di prezzo sotto i 200 dollari. I dispositivi Redmi si sono rivelati molto popolari, consentendo a Xiaomi di guadagnare quote significative in mercati come India, America Latina, Sud-est asiatico e Medio Oriente.

La conquista del secondo posto da parte di Xiaomi è in parte attribuibile alla debolezza stagionale di Apple, che di solito si verifica ad agosto, prima del lancio della nuova serie di iPhone. Questo mese è tradizionalmente il più debole per Apple, ma con il rilascio dell’iPhone 16 previsto per il 20 settembre, è possibile che Apple riconquisti rapidamente il secondo posto nel trimestre successivo. La competizione nel mercato degli smartphone, tuttavia, è più agguerrita che mai, spinta dall’emergere di nuovi formati e dall’integrazione di funzionalità innovative.