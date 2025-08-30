Xiaomi Robot Vacuum X20+: Potenza 6000 Pa, Mop & Stazione 5in1

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
398,99€ – 359,90€
⭐ Valutazione: 4 / 5
Xiaomi Robot Vacuum X20+ Robot Vacuum Cleaner with Mop Function & All-in-One Station (6000 Pa Suction Power; 140 Min Battery Life; Auto; Self-Cleaning, Emptying, Drying & Water Refill; App/Control)
Descrizione Prodotto
Scopri il Xiaomi Robot Vacuum X20+, il tuo compagno ideale per un ambiente pulito e fresco. Questo straordinario robot aspirapolvere è dotato di una funzione di lavaggio e di una stazione all-in-one che semplifica completamente la pulizia della tua casa.
La stazione all-in-one ti permette di svuotare il contenitore della polvere in soli 10 secondi. Grazie al sacchetto a grande capacità, puoi continuare a utilizzare il robot fino a 75 giorni senza doverlo svuotare. Con un serbatoio dell’acqua da 4 Litri e un vassoio estraibile, ogni operazione di manutenzione diventa un gioco da ragazzi!
Potenza di Aspirazione: Con una potenza di 6.000 Pa, il X20+ non solo aspira, ma agisce anche come un vero e proprio depuratore d’aria. La sua potente ventola elimina polvere e peli anche dagli angoli più difficili, garantendo risultati impeccabili.
Lavaggio Efficiente: Dotato di un sistema di pulizia attivo con panni rotanti che girano a 180 giri/min, questo robot rimuove macchie di caffè, sporco e acqua in modo efficace. In più, i moci si sollevano automaticamente per non sporcare di nuovo il pavimento durante il lavaggio.
Navigazione Intelligente: Grazie alla tecnologia di navigazione laser 3D, il tuo robot è in grado di rilevare e aggirare gli ostacoli, anche con scarsa illuminazione. Scansiona l’ambiente in modo dettagliato, ottimizzando il percorso di pulizia per risultati rapidi e precisi.
Vantaggi pratici:
- Controllo remoto tramite app Xiaomi Home: programma la pulizia anche quando sei lontano da casa!
- Compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google per un controllo vocale senza sforzo.
Non aspettare oltre! Rendi la pulizia un’attività facile e veloce con il Xiaomi Robot Vacuum X20+ e goditi un ambiente impeccabile senza fatica! Acquista ora il tuo assistente domestico ideale!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 398,99€ - 359,90€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 Xiaomi Robot Vacuum X20+ Robot…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 639,00€ - 599,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tineco Floor One S9 Artist…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 79,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Fire TV Stick 4K Max di Amazon…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 48,00€ - (3,59 € / unità) ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 7,32€ - 3,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 L'Oréal Paris Men Expert Crema…