Xiaomi Robot Aspirapolvere X20+: Aspirazione Potente e Lavaggio Avanzato con Navigazione Laser 3D

Descrizione Prodotto

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Pulizia avanzata, ultra smart

Svuotamento Automatico Polvere

I due condotti a svuotamento automatico svuotano il contenitore di raccolta della polvere in soli 10 secondi

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Lavaggio automatico del panno

I panni per lavaggio vengono rapidamente imbevuti, ruotati e strofinati da potenti getti d’acqua per rimuovere lo sporco. Dopo la pulizia, i panni per lavaggio vengono asciugati automaticamente con aria per evitare muffe e cattivi odori causati dall’umidità.

Lavaggio ad alta velocità e All-in-one smart station Lavaggio a rotazione ad alta velocità

Il panno si solleva in modo intelligente per evitare di sporcare di nuovo il pavimento

Serbatoio dell’acqua da 4 L

L’enorme serbatoio dell’acqua da 4 L elimina la necessità di riempimenti frequenti, per una maggiore praticità

All-in-one smart station

Smart all-in-one station:

Svuotamento automatico polvere in 10 secondi Lavaggio automatico del pannoSerbatoio dell’acqua da 4 LVassoio estraibile per una pulizia semplice e veloce

Navigazione laser LDS

Xiaomi Robot Vacuum X20+ crea una scansione dell’intera casa a 360° per una pulizia pianificata in modo intelligente

Controllo App e Navigazione intelligente Un’esperienza interattiva ancora più smart

Controllo remoto con l’app Xiaomi Home e controllo vocale

Maggiore agilità nell’aggirare gli ostacoli

Grazie al sistema di aggiramento degli ostacoli con luce strutturata ad ampia area S-Cross, l’aspirapolvere è in grado di rilevare ed evitare gli ostacoli bassi con una percezione grandangolare

STAZIONE SMART ALL-IN-ONE – Svuotamento automatico polvere in 10 secondi; il sacchetto per la polvere ad alta capienza può continuare ad essere utilizzato fino a 75 giorni senza essere svuotato; serbatoio dell’acqua da 4L; vassoio estraibile per una facile pulizia; il vassoio per la pulizia è rimovibile e lavabile

POTENZA 6.000 Pa – La potenza di aspirazione all’avanguardia della ventola integrata di 6.000 Pa* trasforma l’aspirapolvere in un “depuratore d’aria mobile”; mentre si sposta facilmente in tutta la casa, rimuove efficacemente la polvere ostinata e i capelli da angoli difficili da raggiungere, vie di fuga del pavimento e spazi sotto i mobili

LAVAGGIO CON DOPPIO PANNO ROTANTE – Con una velocità di rotazione di 180 giri/min, i panni per lavaggio soddisfano tutte le esigenze di pulizia dei pavimenti rimuovendo efficacemente macchie di caffè, sporco, acqua etc; il panno si solleva in modo intelligente per evitare di sporcare di nuovo il pavimento; i moci si sollevano automaticamente per: il lavaggio del panno, l’asciugatura ad aria, nelle aree con tappeti

NAVIGAZIONE LASER 3D – Grazie al sistema di aggiramento degli ostacoli con luce strutturata ad ampia area S-Cross, l’aspirapolvere è in grado di rilevare ed evitare gli ostacoli bassi con una percezione grandangolare, anche in condizioni di scarsa illuminazione; il sistema di navigazione laser LDS crea una scansione accurata a 360° dell’ambiente interno, creando rapidamente una struttura dettagliata della casa; con una pianificazione intelligente, il percorso di pulizia è ottimizzato per una pulizia accurata ed estremamente efficiente

CONTROLLO VOCALE E TRAMITE APP – Anche quando sei lontano da casa puoi controllarlo in remoto; digli di pulire il soggiorno, la camera da letto o i pavimenti della cucina con un semplice clic nell’app Xiaomi Home e inizia subito ad aspirare e lavare; inoltre, funziona con Amazon Alexa o Assistente Google