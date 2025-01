Xiaomi Redmi Note 14: Scopri i Modelli e i Prezzi in Videorecensione

Xiaomi ha lanciato la nuova serie Redmi Note 14, che include modelli diversi per vari segmenti di mercato: Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro (4G e 5G) e il modello di punta Note 14 Pro+. I dispositivi condividono un design simile ma si differenziano per specifiche tecniche.

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G, il modello top di gamma, è dotato di uno schermo AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che assicura un’esperienza visiva fluida. La protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 lo rende resistente a graffi e urti. Al suo interno, troviamo il potente Snapdragon 7s Gen 3, un chip a 4 nm, con due configurazioni disponibili: 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM con 512 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 200 Megapixel, un ultra grandangolare da 8 Megapixel e una macro da 2 Megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 20 Megapixel. Tra le funzionalità fotografiche spiccano AI Image Expansion, AI Erase Pro e AI Sky per modifiche avanzate. La batteria da 5110 mAh supporta la ricarica rapida HyperCharge da 120 Watt.

Il Redmi Note 14 Pro 5G offre un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, con uno schermo AMOLED da 6,67 pollici e design simile. Utilizza il processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra e le stesse configurazioni di memoria del Pro+. Anche il comparto fotografico è identico al Pro+, ma la batteria supporta una ricarica rapida fino a 45 Watt.

Il Redmi Note 14 Pro rappresenta l’opzione più conveniente, disponibile in nero, viola e verde. Ha anch’esso uno schermo AMOLED da 6,67 pollici e utilizza il processore MediaTek Helio G100-Ultra per prestazioni 4G. Mantiene una tripla fotocamera posteriore simile, ma con una fotocamera frontale migliorata da 32 Megapixel e una batteria da 5500 mAh.

I modelli sono già disponibili per il preordine, con consegne a partire dal 15 gennaio 2025. I prezzi sono: Redmi Note 14 Pro (8+256 GB) a 299 euro, Redmi Note 14 Pro 5G (8+256 GB) a 399 euro, Redmi Note 14 Pro Plus (8+256 GB) a 499 euro e Redmi Note 14 Pro Plus (12+512 GB) a 549 euro.