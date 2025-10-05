Xiaomi Redmi Note 14: 8GB/256GB, 108MP, 5500mAh, 120Hz

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €189.00 – €179.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Xiaomi Redmi Note 14 Smartphone 8+256GB Photo System with 108MP AI 5500mAh Battery, 120Hz Eye-Care Display, AI Functionality (Charger Not Included),Black

Xiaomi Redmi Note 14 – Smartphone 8+256GB

Scopri il potere del Xiaomi Redmi Note 14, un dispositivo che unisce tecnologia avanzata e design elegante. Con i suoi 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app, foto e video.

Fotocamera e Performance

La fotocamera principale da 108 MP con intelligenza artificiale ti permette di catturare foto di qualità straordinaria, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ogni scatto sarà un capolavoro!

Batteria Duratura e Display Confortevole

Grazie alla sua batteria da 5500 mAh e la ricarica rapida da 33W, non dovrai mai preoccuparti di restare senza energia. E con il display da 120Hz dotato di protezione per gli occhi, potrai navigare e giocare per ore senza affaticare la vista.

Vantaggi Pratici

Design resistente con Corning Gorilla Glass per una maggiore durabilità.

Processore MediaTek Helio G99-Ultra che garantisce prestazioni eccellenti e fluidità nei giochi e nelle app.

Non perdere l’opportunità di avere questo straordinario smartphone tra le mani. Affronta la tua giornata con il Xiaomi Redmi Note 14 – il compagno perfetto per la tua vita digitale!