XIAOMI Redmi Note 14, 6+128GB, 108MP, 5500mAh

XIAOMI Redmi Note 14, 6+128GB Smartphone, 108MP AI Camera System, 5500mAh Battery, 120Hz Eye-Care Display, AI Functionality (Charger Not Included), Black

Scopri il Potenziale del Redmi Note 14

Il Redmi Note 14 è uno smartphone che combina potenza, stile e tecnologia avanzata. Con la sua fotocamera da 108MP e il sistema di intelligenza artificiale, puoi scattare foto e video di alta qualità e catturare ogni momento in modo unico.

Fotocamera di Livello Flagship

La fotocamera tripla da 108MP del Redmi Note 14 è in grado di catturare immagini di alta qualità, anche con lo zoom. Inoltre, la funzionalità di cattura di oggetti in movimento ti permette di non perdere nessun momento.

Alimentato dall’Intelligenza Artificiale

Il Redmi Note 14 è dotato di una gamma di funzionalità intelligenti che supportano la tua creatività, come la selezione intelligente degli oggetti e la possibilità di passare facilmente da una condizione meteorologica all’altra.

Vantaggi Pratici

Fotocamera da 108MP con sistema di intelligenza artificiale

Batteria da 5500mAh con ricarica rapida da 33W

Processore octa-core da 6nm per prestazioni fluide ed equilibrate

Display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz

Protezione degli occhi TÜV Rheinland e design ultra-resistente

Esperienza Incredibile

Il Redmi Note 14 offre un’esperienza unica grazie al suo display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, alla sua batteria da 5500mAh con ricarica rapida e al suo processore octa-core da 6nm.

Design Unici e Ultra-Resistenza

Il Redmi Note 14 ha un design elegante e arrotondato, con bordi arrotondati per un’estetica raffinata. Inoltre, è dotato di Corning Gorilla Glass 5 per una maggiore protezione dello schermo e di una certificazione IP54 per la resistenza agli schizzi d’acqua.

