Xiaomi Redmi Note 13 4G Smartphone Sbloccato: 8GB + 256GB, Octa-core, Display AMOLED 120 Hz, Tripla Fotocamera 108 MP, Processore Snapdragon 685, Batteria 5000 mAh con Ricarica Rapida 33 W (Nero)

Processore

Tecnologia Snapdragon 685 6nm processo di produzione

CPU: CPU Octa-core, fino a 2,8 GHz.

GPU: Adreno 610

Memoria & RAM

8 GB + 256 GB.

LPDDR4X + UFS2.2.

Storage espandibile fino a 1TB

*La memoria disponibile e la memoria sono inferiori alla memoria totale poiché il sistema operativo e il software sono preinstallati sul dispositivo.

*L’effettivo supporto e la compatibilità delle schede di memoria possono variare a seconda del produttore.

Dimensioni:

Altezza: 162,24 mm Larghezza: 75,55 mm Spessore: 7,97 mm Peso: 188,5 g

*I dati sono stati forniti da laboratori interni. I metodi di misurazione del settore possono variare, quindi i risultati effettivi possono variare.

Fotocamera posteriore

Tripla fotocamera da 108 MP+8 MP+2 MP.

Fotocamera principale da 108 MP.

Fotocamera ultra grandangolare da 8 MP.

Fotocamera macro da 2 MP.

Registrazione video della telecamera posteriore 1080p a 30fps720p a 30 fps.

Fotocamera frontale.

Fotocamera frontale da 16 MP.

Registrazione video della fotocamera frontale 1080p a 30fps720p a 30 fps.

Batteria e ricarica

5000 mAh (tipo). Supporta ricarica rapida da 33 W, caricatore rapido da 33 W, nella confezione. USB-C

Sicurezza:

Sensore di impronte digitali sullo schermomAI Face Unlock

NFC

Nota: questa versione non ha NFC

Rete & Connettività

SIM 1 + ibrido (SIM o MicroSD), supporta reti wireless 4G / 3G / 2G

Bluetooth 5.1.

Protocollo Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

Sistema operativo

MIUI 14

Contenuto della confezione:

Redmi Note 13 / Adattatore / Cavo USB di tipo C / Strumento di espulsione SIM / Custodia protettiva / Guida di avvio rapido / scheda di garanzia

Display AMOLED a livello di punta: con uno schermo da 6,67 pollici con cornice ultra sottile, questo bellissimo display offre un’ampia gamma di colori DCI-P3 al 100% e profondità di colore a 8 bit per un’esperienza visiva coinvolgente e coinvolgente. redmi note 13 con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz, Redmi Note 13 si sente morbido e super soddisfacente per tutto, incluso lo scorrimento dei social e la navigazione in Internet.

Fotocamera principale ultra trasparente da 108 MP: crea splendide foto con la fotocamera principale da 108 MP a livello di punta e diversi algoritmi intelligenti. La tecnologia di zoom integrata nei sensori offre teleeffetti equivalenti a uno zoom ottico tradizionale. L’algoritmo sottostante di Xiaomi Imaging Engine garantisce tempi di avvio più rapidi e foto più nitide, rendendo ogni scatto scattato eccezionale.

Processore da 6 nm: prestazioni superiori grazie a Snapdragon ca. 400.000+ (benchmark AnTuTu*), dotato di un avanzato processo di 6 nm, lo Snapdragon 685 offre prestazioni fluide e stabili che affrontano l’uso quotidiano.

Sensore di impronte digitali sullo schermo: sensori di impronte digitali sotto lo schermo per uno sblocco istantaneo, con il sensore di impronte digitali puoi anche tenere d’occhio la frequenza cardiaca. Goditi lo sblocco rapido con il sensore di impronte digitali di xiaomi redmi note 13 e il sollievo degli occhi in condizioni di scarsa illuminazione.

Batteria ad alta capacità da 5000 mAh: batteria da 5000 mAh da 33 W, ricarica rapida, la ricarica è così veloce ed efficiente; è sicuro di superare le vostre aspettative. Il Xiaomi note13 dispone di una funzione di ricarica intelligente, che può utilizzare diverse strategie di ricarica a seconda della situazione. La batteria è in grado di mantenere fino all’80% della sua capacità originale a 1000 cicli di carica completi. Regolazione dinamica della logistica della batteria per ritardare l’invecchiamento della batteria.