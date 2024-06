Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Smartphone 8GB/256GB 6,67″ Display 4500mAh 120W Fast Charging (Graphite Gray)

294,00€

Descrizione prodotto

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ Smartphone 5G

120W HyperChargeFotocamera principale di livello professionale da 108MPDisplay 120Hz FHD+ DotDisplay FHDDoppi altoparlanti, esperienza audio superioreMediaTek Dimensity 920 con 5GProcessore ultraperformante da 6nm

120W HyperCharge

Prova i benefici che ti cambiano la vita, essendo in grado di ricaricare fino al 100% in soli 15 minuti in modalità Boost con il Redmi Note 11 Pro+ 5G, grazie al fulmineo 120W HyperCharge.

Batteria da 4500mAh (tipo)

L’enorme batteria supporta il tuo telefono cellulare 26 ore di tempo di conversazione extra lungo, può fornire più convenienza e più tempo per essere pronti per qualsiasi sfida.

Batteria a doppia cella

Nuova costruzione della batteria con doppia cella per ridurre la resistenza interna e mantenere il flusso di corrente ad un livello elevato per un periodo di tempo più lungo, dandoti nuova potenza per tutta la vita.

Una fotocamera di livello ammiraglia per dare vita alle immagini

Il Redmi Note 11 Pro+ 5G è dotato di una potente fotocamera principale da 108 MP che ti dà il potere di catturare ogni dettaglio e catturare la tua storia come mai prima.

Grandi prestazioni per mantenere la tua voglia di vivere

Con il MediaTek Dimensity 920 con 5G, è in grado di fornire prestazioni impressionanti nella creazione di video e immagini, gioco competitivo, connettività 5G e altro ancora!

Un’esperienza visiva che è più facile per gli occhi

6,67″ FHD+ AMOLED DotDisplay eccezionale, schermo visibile anche in piena luce, ti danno un’esperienza visiva confortevole.

Tecnologia LiquidCool

Il Redmi Note 11 Pro+ 5G è il primo smartphone Redmi Note dotato di un sistema di raffreddamento a camera di vapore, 800 cicli di carica per mantenere una maggiore durata della batteria.

Incredibile esperienza audio

Offre una migliore qualità del suono con i suoi doppi altoparlanti stereo in modo da poter dimenticare l’ambiente circostante durante l’ascolto della tua playlist preferita.

Design elegante e raffinato

Redmi Note 11 Pro+ 5G ha un design elegante e moderno e allo stesso tempo offre una grande sensazione. Per garantire una comoda presa in mano, racchiude una grande batteria da 4500mAh in un telaio sottile da 8.34mm e pesa solo 204g.

6,67″ FHD+ AMOLED Vivid Display

Frequenza di aggiornamento: Fino a 120HzFrequenza di campionamento del tocco: fino a 360HzRisoluzione: 2400 x 1080Gamma di colori DCI-P31200 nits

SPECIFICHE

Sistema operativo: MIUI 12.5, basato su Android 11

Fotocamera: fotocamera posteriore 108MP+8MP+2MP + fotocamera anteriore 16MP

Sicurezza: sensore di impronte digitali laterale/sblocco facciale AI

Sistema di raffreddamento: tecnologia LiquidCool 2.0

NFC multifunzionale

Audio: doppi altoparlanti super line array | jack per cuffie da 3,5 mm

Sensori: Sensore di prossimità | Sensore di luce ambientale a 360° | Accelerometro | Bussola elettronica | IR blaster | Giroscopio | Motore lineare sull’asse X

Rete e connettività

SIM 1 + ibrido (SIM o MicroSD)

Supporta 5G/4G/3G/3G/2G

Bande di rete supportate

2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz

3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19

4G: LTE FDD:1/2/3/4/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/32/66

4G: LTE TDD:38/39/40/41/42

5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

Reti wireless supportate

Protocollo Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/g/ac

Bluetooth 5.2

Contenuto della confezione: Adattatore | Cavo USB Type-C | Strumento di espulsione SIM | Custodia protettiva | Guida rapida | Scheda di garanzi | Informazioni sulla sicurezza

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Francese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 50 x 50 x 28 cm; 400 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 16 marzo 2022

Produttore ‏ : ‎ XIAOMI

ASIN ‏ : ‎ B09VNZ37Q3

Numero modello articolo ‏ : ‎ K16U

Quick Specifications: Display – 6.67”, Memory – 8GB RAM +256GB ROM(expandable memory with microSD), Camera – Rear Camera: 108 MP, Front Camera: 16MP, Bluetooth 5.2, SIM – Dual SIM | Nano-SIM.

Octa-Core CPU: Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G features the fast and smooth MediaTek Dimensity 920, an octa-core gaming chipset optimized to provide uninterrupted gaming, fluid daily use, and longer battery life.

4500mAh High-Performance Battery: A 4500mAh high-capacity battery powers Redmi Note 11 Pro+ 5G through days of use. And have 120W Fast Charging, our special process enhances the lifespan of the battery to provide optimum charging and recharging for years of reliable use.

6.67”AMOLED FHD+ Dot Drop: Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G featuring a massive 6.67”Dot Drop display, 2400 x 1080 AMOLED FHD+, is large and immersive, refresh rate up to 120 Hz, providing an amazing video and gaming experience.

Storage & Connectivity: Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G houses 256GB of internal storage. Runs on MIUI 12.5, base on Android 11. Connectivity-wise the device supports 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac, ecc.